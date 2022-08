Lyt til artiklen

For mange danskere var der tale om et chok, da priserne på landets tankstationer i starten af juni ramte en top, som de færreste havde fantasi til at forestille sig.

Pludselig kostede det i nærheden af 1.000 kroner at fylde en tank med benzin. Men siden er det gået den anden vej. Og de seneste uger er det gået stærkt.

Siden benzinprisen ramte toppen på 19,59 kroner literen i starten af juni, er prisen faldet til 16,09 kroner, viser data fra OK Benzin.

Ud fra OK Benzins listepriser er der tale om et prisfald på knap 18 procent på to måneder. Hvis du fylder 45 liter benzin på tanken, er der tale om et prisfald på godt 150 kroner pr. tank.

Og det her er listepriser. Ude på landets tankstationer er prisen for en liter benzin nu reelt under 15 kroner.

Samme udvikling er overgået dieselpriserne, som, ifølge B.T.s egne observationer, er faldet fra omkring 17,89 kroner literen til 14,39 kroner literen i samme periode.

Et fald på knap 20 procent fra toppen.

»Det er rigtig godt nyt for forbrugerne. Når det koster 150 kroner mindre at tanke bilen, end det gjorde sidste gang, er det noget, der virkelig kan mærkes,« siger Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank.

Spørgsmålet er: Hvorfor falder priserne? Og bliver det ved?

»Hovedårsagen er, at olieprisen falder. Den er faldet fra godt 120 dollar tønden til omkring 95 dollar tønden, og det forplanter sig til tankstationerne,« siger Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank:

»Årsagen til, at olieprisen falder, er, at vi får en del nøgletal fra global økonomi og amerikansk økonomi, som viser, at vi står over for en ret kraftig opbremsning. Det får dem, der sidder og handler med olien, til at tro, at efterspørgslen falder. Og så vil de betale mindre for den.«

Der er dog også en anden faktor, der kan have spillet ind: at vi alle netop har været på sommerferie.

Det kan have betydet, at vi har købt mindre benzin og diesel, og at efterspørgslen dermed har været så markant mindre, at det har drevet priserne ned.

»Hvis vi så ser et større forbrug de kommende uger, når danskerne er tilbage fra ferie, så kan det sagtens få priserne til at stige igen,« siger Søren Kristensen.

Spørgsmålet er, om vi nu kan forvente faldende priser på benzin og diesel de kommende måneder.

»Vi er nok ikke så heldige, at vi bare får prisfald på olie herfra, men jeg tror, at prisen kommer lidt længere ned, fordi jeg regner med, at vi kommer til at opleve en svag udvikling i amerikansk og europæisk økonomi de kommende måneder,« siger Søren Kristensen:

»Men olieprisen var 70 dollar tønden, da vi gik ind i året, og den er omkring 95 nu. Jeg tror ikke, vi kommer under 70 dollar, så der er lagt en bund.«