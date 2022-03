Lige nu går det så stærkt, at prisen i perioder kan stige med en krone på få timer.

For bilisterne er det en ren gyser. De stigende oliepriser på grund af Ruslands invasion af Ukraine er nu så voldsomme, at priserne for benzin og diesel stiger så kraftigt, at det er stigninger på halve og hele kroner om dagen.

»Det er fuldstændig uhørt,« siger Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank:

»Det er sådan noget, vi ikke har set i mange, mange år. Så hurtige og store prisstigninger er det, energikriser er gjort af. Det er voldsomt.«

Han har tidligere spået, at literprisen for benzin meget vel kan ende på 20 kroner.

Det gjorde han, da listeprisen for en liter benzin lå omkring 14 kroner. Nu er den omkring 17 kroner.

»Det er fortsat enormt usikkert, hvor vi skal hen prismæssigt, og det kan da godt være, at vi nu er omkring toppen,« siger Søren Kristensen:

»Problemet lige nu er, at selvom der er russisk olie på markedet, så er der ret mange, der ikke vil købe det. Det presser priserne op. Alligevel kan det blive meget værre, hvis russisk olie helt holder op med at komme til vestlige lande.«

Spørgsmålet er så, hvor hårdt det rammer forbrugerne og ikke mindst erhvervslivet.

Gaspriser, elpriser og oliepriser har de seneste uger været på himmelflugt.

»De her energipriser er allerede nu et problem. Det er et problem for forbrugerne og de selskaber, der bruger meget energi,« siger Søren Kristensen:

»Jeg er ikke i tvivl om, at det her kommer til at barbere en del af væksten i Europa. I længden er så høje energipriser ikke foreneligt med høj økonomisk vækst.«

I flere internationale medier forsøger eksperter at spå om, hvorvidt turbulensen på de finansielle markeder kan ende med at føre til en finanskrise.

Søren Kristensen tør ikke afvise det:

»De ting, vi ser nu, kommer til at få konsekvenser. Det har allerede fået konsekvenser, og det bliver kun værre. Det er ikke sikkert, at vi får en recession, men vi er på vippen til det lige nu,« mener Søren Krisensen:

»Hvis det her bliver ved længe, så tror jeg ikke, det kan undgås.«