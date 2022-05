Aaahhhh… God musik, høj sol, kolde fadøl i rå mængder og friheden til at skeje ud. Endelig træder sommerens festivaler ud af coronaens to år lange skygge.

Der er lagt op til et brag af en festivalsommer, men festen bliver dyrere end normalt.

Den rekordhøje inflation, som ramte 6,7 procent i april – de højeste prisstigninger siden 1984 – vil uundgåeligt betyde, at festivalgængernes dankort bliver mere slidt i år, når der skal tankes op i baren eller madboderne.

»Efter to års ufrivillig pause glæder jeg mig rigtig meget. Så det er da irriterende, hvis man skal have sådan en sparementalitet, når man bare gerne vil give den gas og have det sjovt,« siger 21-årige Astrid Hein Ernst, der drager til Roskilde for tredje gang i år.

21-årige Astrid Hein Ernst glæder sig til at vende tilbage til Roskilde Festival efter to års coronapause. Foto: Privat foto

Jostein Haugum har haft boden Gringo Bar på Roskilde Festival i mere end 20 år. Her får prisstigningerne tydelige konsekvenser, fortæller han.

»For første gang kommer vi ikke til at sælge nachos i år. Det har ikke været en nem beslutning. Men vi tror ikke, at festivalgængerne vil betale den pris, som vi ville være nødt til at tage.«

Jostein Haugum tilføjer, at drikkevarerne i Gringo Bar kommer til at stige med 10-17 procent. For eksempel stiger en lille drink fra 59 kroner til 69 kroner.

Også den legendariske burgerbod Dixi Burger, der har været på Roskilde Festival siden 2010, melder om ændringer. Prisen på en burger kommer stadig til at ligge på omkring 75 kroner.

Den legendariske dixi-burger på Roskilde Festival bliver mindre i år, men koster det samme. Foto: PR-foto

»Men burgeren vil være mindre og indeholde mindre kød, så på den måde kommer kunderne til at betale mere. Det er ikke kun på grund af de stigende priser, men også et resultat af Roskilde Festivals fælles indsats for at reducere CO₂-aftrykket,« siger bodansvarlig Arne Nielsen.

Den tårnhøje inflation kommer også til at kunne mærkes på Smukfest i Skanderborg.

En fustage fadøl bliver op mod 10 procent dyrere end sidst, musikken gjaldede mellem bøgestammerne i Skanderborg i 2019, siger Kasper Ryttersgaard Jacobsen, direktør for Royal Unibrew I Danmark, der er storleverandør til Smukfest.

»Selvfølgelig stiger vores priser også, så det vil desværre blive lidt dyrere at gå på festival,« siger han og tilføjer, at det i sidste ende er Smukfest, der afgør, hvad en halv liter fadøl skal koste i baren.

Søren Eskildsen, talsmand for Smukfest, fortæller, at festivalen er midt i processen med at forhandle aftaler med leverandører og stadeholdere. Han kan ikke sætte konkrete tal på, hvad øllet kommer til at koste, men siger:

»Vi tager i vores prissætning altid bestik af, hvad tingene koster. Det kommer vi også til at gøre i år.«

Det aarhusianske Brasserie Belli er fast inventar på Smukfest. Og der er ingen vej uden om at skruer priserne op i år, fortæller indehaver Ronald Dijkstra.

Alene oksekødsudskæringen til klassikeren boeuf bourguignon er steget med 40 procent i indkøbspris de seneste to år. Samtidig er el og transport til festivalpladsen steget, og der er kun kunderne til at betale for de stigende omkostninger, siger Ronald Dijkstra:

»Vi vil ikke slække på kvaliteten eller lave mindre portioner. Så det bliver dyrere. Hvor meget dyrere kan jeg ikke sige endnu.«

Astrid Hein Ernst har allerede gjort sig tanker om, hvordan hun kan holde sit Roskilde-budget på omkring 5.000 kroner inklusive billet. Hun vil tage mere mad med hjemmefra i år end tidligere.

»Så kan drinks og mad på festivalpladsen være lidt mere en luksusting,« siger hun.

Det ærgrer hende, men fest skal der nok blive på Roskilde.

»Glæden ved at være tilbage bliver altoverskyggende.«

DTD Group, der står bag bag North Side i Aarhus og Odense-festivalen Tinderbox, har ikke ønsket at oplyse, hvad den stigende inflation kommer til at betyde for priserne på blandt andet øl.