Det er nu en kendsgerning, ingen kan løbe fra: Danskerne står til en ekstraregning, der virkelig kan mærkes.

I september ramte inflationen 2,4 procent – det højeste niveau i ni år – og spørger man eksempelvis Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, så har inflationen ‘slet ikke toppet endnu’.

Der er dog mulighed for at imødegå den regning og spare op mod 20.000 kroner årligt med relativt simple tiltag.

Men først til den regning, vi alle stirrer ind i.

Fortsætter inflationen med at ligge omkring 2,4 procent, betyder det, at en gennemsnitlig familie skal bruge 11.000 kroner mere om året på at leve som nu, viser beregninger, som Arbejdernes Landsbank har udarbejdet for B.T.

Er inflationen på tre procent, koster det en familie 14.000 om året. Ligger den på fire procent, koster det 18.5000 om året, og ligger den på fem procent, koster det 23.000 om året.

Sådan kan vi blive ved.

Det er især voldsomme prisstigninger på el, gas og benzin, der får inflationen til at skyde i vejret, og de stigninger er så småt ved også at forplante sig til en lang række andre varer.

»Det kan blive rigtig dyrt ikke at forholde sig til det her. Det er bare med at komme ind i kampen,« siger Ann Lehmann Erichsen, selvstændig forbrugerøkonom:

»Forbrugerpriserne er løbet løbsk, og ingen ved, hvornår det stopper. For at undgå den her regning er man nødt til at se på sit privatforbrug.«

Og gør man det, er der heldigvis enormt mange penge at spare, vurderer Ann Lehmann Erichsen.

Hun giver her syv helt konkrete tip, som hun selv vurderer, kan spare dig – mindst – 20.000 kroner om året.

Der er mange penge at spare, hvis du retter fokus mod dagligvareindkøb. Foto: Thomas Lekfeldt

Dagligvarer

»En børnefamilie bruger i snit cirka 63.000 kroner på mad og alle slags drikkevarer. Fjerner du det meste slik, chips, kager og de fleste drikkevarer som sodavand og øl, kan du skære 18 procent af budgettet, hvilket er lige over 11.000 kroner om året.«

»Du kan også gøre det på andre måder: gør det til en vane at tjekke kilopriser og literpriser, finde nogle billigere alternativer end de mærker, du køber i dag. Der er mange penge at spare her.«

Tøj

»En børnefamilie bruger i snit 20.000 kroner på tøj og sko til hele familien om året. Kan du bare skære noget af det væk, kan du fjerne 10 procent fra din tøj- og skokonto og spare 2.000 kroner om året.«

Restaurant og kantine

»Man tror det næppe, men en børnefamilie bruger i snit 21.000 kroner på restaurant, kantine og café. Kan du skære hver tiende krone fra denne luksuskonto, sparer du 2.100 kroner.«

Streaming, tv, telefoni

»Tv-pakker og streamingtjenester fylder mere og mere i vores økonomi. Ifølge Danmarks Statistik bruger en gennemsnitlig familie 10.200 kroner på teletjenester og teleudstyr om året.«

»En streamingtjeneste koster 100 kroner om måneden. Kan du undvære to, har du sparet 2.400 om året. Prøv at opsige flere tjenester i en periode. Savner du dem virkelig? Tjek også dit teleabonnement. Mange gange kan du spare eller få mere for pengene ved blot at ringe dem op.«

Lån

»Har du et boliglån, billån eller forbrugslån, kan der være store muligheder for at spare ved at lægge om. Der er flere sider, hvor man kan sammenligne ÅOP med sin nuværende. Kan du skifte et lån ud med noget, der er billigere, får du dit livs højeste timeløn.«

Bank og Forsikring

»Hvor meget betaler du for at være kunde i din bank? Det er langtfra gratis. Gennemgå omkostningerne og se på, om der er et billigere alternativ.«

»Mange forsikringskunder tjekker aldrig op på priser og dækninger. Måske kan du få bedre dækning og lavere priser et andet sted.«

Fitness

»Mange er medlem af et fitnesscenter, selvom de næsten aldrig kommer der. Måske er tiden kommet til at mærke efter. Er det nu, vi siger op, snører løbeskoene og sparer 2.400 kroner om året?«

Sparetip

»Sparetip er en dansk folkesport, og hvis du synes, det er sjovt, så meld dig ind i grupper på sociale medier, hvor du deler inspiration og sparetips med andre. Det hjælper til at holde gang i din prisbevidsthed.«