Det har sjældent været vigtigere at kunne pryde sig med titlen 'Danmarks billigste supermarkedskæde' end lige nu.

Priserne på fødevarer blæser ganske enkelt i vejret over en bred kam. I januar ramte fødevarepriserne den højeste inflation i knap ti år i Danmark. Så hvor skal du gå du hen for at få de billigste fødevarer?

Det spørgsmål satte B.T. sig for at undersøge mandag den 7. februar.

Her købte vi 40 dagligvarer i 12 supermarkedskæder.

Og lad det være sagt med det samme: Det prischok på fødevarer, som mange danskere har skrevet til B.T. om, er til at tage og føle på. Det stod meget hurtigt klart, at priserne har fået solidt nøk op.

En lang række varer er steget markant i pris, men der er nogle kæder, hvor der er holdt mere igen end i andre.

»Det er enormt vigtigt at ligge godt til i sådan et pristjek lige nu. Danskerne har stort fokus på de prisstigninger, vi oplever alle vegne, så hvis man er billigst, er det et stort rygstød,« vurderer Bruno Christensen, ekspert i detailhandel.

Og vinderen af pristjekket viser sig at være en kæde, som aldrig har vundet et pristjek før.

Det er Coops nye discountkæde, Coop 365 discount, som vinder B.T.s pristjek. Her koster de 40 fødevarer 503,3 kroner, og det er altså nok til at lade sig hylde som Danmarks billigste dagligvarekæde.

På andenpladsen findes Aldi med en kurv, som er 2,7 kroner dyrere.

Dyrest i pristjekket ender Spar med en kurv til 555,37 kroner. Du kan altså spare 10,3 procent ved at købe varerne i Coop 365 frem for Spar.

For Coop 365 discount er det en vigtig sejr. Kæden er Coops nye satsning på discountmarkedet og er i ekspresfart ved at erstatte Fakta-kæden, som den altså også slår eftertrykkeligt i pristjekket.

Allerede i 2021 var Coops nyeste kæde tæt på at tage sejren i et B.T.-pristjek, og i starten af februar kom kæden ind på en andenplads i Politikens pristjek af økologiske varer.

Nu får Coop 365 discount så sin første sejr i et pristjek nogensinde.

Sådan gjorde vi Mandag 7. februar indkøbte B.T. 40 dagligvarer i 12 af landets supermarkedskæder. Vi gik efter den billigste variant i en udvalgt vægt. Da nogle af varerne ikke fandtes i den vægt, vi gik efter, er nogle af priserne omregnet. De indsamlede priser samt kvitteringerne blev derefter sendt til tjek hos supermarkederne. Da priserne i tjekket skal afspejle normalpriser, bad vi supermarkerne om at angive, hvis der havde sneget sig en tilbudspris ind. Efterfølgende er supermarkederne vendt tilbage med rettelser, nogle har vi godtaget, andre har vi afvist.

Og det er noget, der udløser jubel, da B.T. fanger Coop 365’s direktør, Thomas Nielsen, på telefonen.

»Er det rigtig? Ej, hvor fedt. Jeg får helt gåsehud. Hvor er det vildt. Vi har virkelig kæmpet i lang tid. Og det er klart: Det er ikke uden omkostninger at fokusere så meget på lave priser. Men jeg er sindssygt glad og sindssygt stolt på teamets vegne,« siger Thomas Nielsen.

Han forklarer, at Coop 365 siden lanceringen for 18 måneder siden har gjort en stor indsats for at være billigst og for alvor få en position som en af de billigste kæder i Danmark.

»Vi følger jo priserne hos alle hver eneste dag, og det er virkelig hårdt arbejde. Det er ud tidligt om morgenen med blokken i hånden og notere priser,« forklarer Thomas Nielsen:

»Så det er helt afgørende for os at vinde det her pristjek. Jeg er så stolt, og jeg glæder mig til at fortælle vores medarbejdere om det her resultat. Det er super vigtigt for os.«