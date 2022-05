Prisen på at få opført et nyt hus, lave en tilbygning eller renovere boligen hamrer op i pris.

Prischokket er udløst af en besk cocktail af forsyningsproblemer og voldsomme prishop på el, gas og olie, der sender priserne på byggematerialer op gennem taget.

Før coronakrisen og krigen i Ukraine kunne man hos husfirmaet Lind & Risør få et nyopført vinkelhus på 210 kvadratmeter for lige omkring 2,5 millioner kroner.

For at være helt præcis lød prisen på 2,53 millioner kroner i januar 2019. Købte man det samme hus i januar i år, var prisen steget med næsten en halv million kroner til 2,97 millioner kroner, viser tal, som Lind & Risør har leveret til B.T.

Hovedparten af prisstigningen er faldet inden for det seneste år.

»Alle materialer, der kræver energi at fremstille, stiger i pris. Det er stål, cement, mursten, isolering, træ og finer. Det er meget få ting, der ikke er steget,« siger administrerende direktør i Lind & Risør Jan S. Hansen.

Også øgede omkostninger til underleverandører, der blandt andet skal have dækket deres stigende udgifter til diesel og benzin, er med til at trække priserne op, forklarer Jan S. Hansen.

Tidligere kunne Lind & Risør nøjes med at indregne en lille risiko for stigende priser på materiale i kontraktprisen med huskøberne.

Meget kan gå galt på større byggeprojekter. Det er derfor en god idé at hyre sin egen byggerådgiver. Foto: Anne Bæk Vis mere Meget kan gå galt på større byggeprojekter. Det er derfor en god idé at hyre sin egen byggerådgiver. Foto: Anne Bæk

I dag er husproducenten nødt til at lægge en højere risiko ind i prisen, og det er sammen med de aktuelt høje priser på materialer med til at fordyre huskøbet for kunderne yderligere.

Jan S. Hansen tilføjer, at Lind & Risør gør, hvad de kan for at holde priserne på et konkurrencedygtigt niveau, hvor kunderne kan være med:

»Det handler for os om at være realistiske i de prisstigninger, vi har, så vi stadig kan være konkurrencedygtige. De stigninger, vi kommer med, er reelle stigninger på varen, ligesom købmanden er nødt til at hæve prisen, hvis han selv skal give mere for kartoflerne.«

Det er ikke blot prisen på nybyggede huse, der er eksploderet i pris. Det gælder også renoveringsopgaver.

Alene i 2021 steg prisen på at få lagt et nyt tag med hele 15,9 procent, mens prisen for at få en tømrer ud til en renoveringsopgave steg med 10,5 procent, viser tal fra Danmarks Statistik.

Prisstigningerne gør det højaktuelt at undersøge markedet grundigt, før man kaster sig ud i en tilbygning eller et større renoveringsprojekt, lyder det fra Ole Vedsted-Jakobsen, der er arkitekt og boligekspert hos videnscentret Bolius.

»For det første bør man altid hyre en rådgiver til større projekter. Det koster selvfølgelig nogle penge, men de er ofte givet godt ud, alene af den grund, at man så er sikker på, at opgaven bliver løst på den rigtige måde,« siger han.

Og så skal man selv sagt indhente flere tilbud på projektet, men det er nemmere sagt end gjort, forklarer Ole Vedsted-Jakobsen. Det kræver nemlig, at man har en meget nøjagtig beskrivelse af opgaven, og hvilke materialer der skal bruges.

5 gode råd: Sådan får du fat i den rigtige håndværker til dit byggeprojekt Er der tale om et større byggeprojekt, der kræver flere typer håndværkere som for eksempel tømrere, murere og vvs’ere, er det en god idé at lave en såkaldt hovedentreprise. Med en hovedentreprise placeres byggeledelsen hos ét håndværkerfirma, som har ansvaret for de øvrige håndværkere. Sørg for på skrift at aftale en fast pris på hele opgaven, inklusive byggeledelse med hovedentreprenøren før opstart. Hyr derudover din egen byggerådgiver, der holder øje med, om dit byggeprojekt bliver udført korrekt og holder tidsplanen. Det er meget tidskrævende og kræver stor faglig indsigt at styre et større byggeprojekt. Meget kan gå galt, hvis du som lægmand vil styre det selv. Der kan være penge at spare ved at bruge håndværkere fra en egn, hvor arbejdsløsheden er større end i dit lokalområde. Det er en god idé at vælge en håndværker, som familie eller venner har gode erfaringer med. Har du ikke mulighed for det, bør du indhente referencer fra tidligere kunder hos håndværkeren. Det kan være fint at bruge diverse portaler til at skabe kontakt med håndværkere, men lav aldrig en bindende aftale på et større projekt alene over internettet. Her er det vigtigt, at håndværkeren kommer ud og besigtiger opgaven. Kilde: Ole Vedsted-Jakobsen, arkitekt og fagekspert i videnscentret Bolius.

»Hvis man ikke har styr på det, får man jo priser på forskellige projekter, som ikke er sammenlignelige.«

Når projektbeskrivelsen er helt på plads, bør man ifølge Ole Vedsted-Jakobsen indhente tilbud fra håndværkere eller entreprenører, som man har referencer på, eller som venner eller familie har anbefalet.

Som tommelfingerregel er det en god idé at indhente tre tilbud. Hvis man bor i København eller en anden større by, kan det være en god idé at indhente tilbud fra to lokale håndværkere og så indhente et tredje tilbud fra en håndværker, der har til huse et godt stykke uden for byen.

»Hvis man for eksempel bor i Hellerup eller Nordsjælland, hvor priserne generelt er lidt høje, er det klogt at indhente et tilbud fra en håndværker syd eller vest for København, hvor priserne ofte er lavere,« siger Ole Vedsted-Jakobsen.

Så har man nemlig som minimum et tilbud, man kan måle de lokale tilbud op mod.

Ole Vedsted-Jakobsen kan ikke anbefale diverse portaler, hvor håndværkerfirmaer byder ind på ens opgave.

»Man risikerer at ryge i kløerne på nogle baryler, man ikke ønsker inden for dørene. Det er vigtigt, at man er tryg ved den håndværker, som måske skal gå rundt i ens hus i flere uger eller måneder,« siger han.