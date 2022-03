Olieprisen fortsætter med at banke op, og det vil gøre det endnu dyrere at tanke bilen ude ved benzinstanderne.

Olieprisen er nu steget til rekordhøje 117 dollar for en tønde olie.

»Dermed er der tale om en stigning på næsten 20 procent den seneste uge. Det er fortsat frygt for manglende udbud, der driver olieprisen højere,« skriver Nordeas analytikere Niels Christensen og Sara Simone Strøm i en kommentar torsdag til de seneste prisstigninger.

Rusland er verdens næststørste olieeksportør, og voldsom usikkerhed om forsyningen af olie betyder, at danske bilister morgen efter morgen kan konstatere, at det er blevet dyrere at tanke bilen.

Listeprisen på en liter 95-oktan benzin er nu oppe på 15,49 øre, mens det koster 14,39 kroner at hælde en liter diesel på bilen. Til sammenligning kunne man tanke en liter benzin for under ni kroner i foråret 2020, da coronakrisen fik priserne på brændstof til at rasle ned.

Priserne vil efter at dømme fortsætte op i dag, skriver finans.dk.

Prisen for en tønde Nordsø-olie er steget med hele 5,5 procent fra onsdag til torsdag morgen.

De voldsomme prisstigninger ser man også på naturgas.

Prisen på naturgas er steget med næsten 1.200 procent det seneste år. Det rammer de 400.000 danske husstande, der fyrer med naturgas, hårdt. Foto: Henning Bagger

Torsdag morgen er priserne på naturgas i Europa til levering i april skudt op i rekordhøje 197,00 euro pr. MWh. Det er et prishop på hele 20 procent alene det seneste døgn.

For præcis et år siden kostede den samme gas blot 15,53 euro pr. MWh. Der er altså tale om en stigning i gasprisen på næsten 1.200 procent det seneste år, og det gør ondt på de omkring 400.000 danske husstande, der fyrer med naturgas.

De voldsomme prisstigninger på energi har sendt inflationen op på rekordhøje 5,8 procent i februar i eurolandene.

Energipriserne lå i februar hele 31,7 procent højere end for et år siden i euroområdet.

Herhjemme steg forbrugerpriserne med hele 4,3 procent i januar, og chefanalytiker og privatøkonom i Danske Bank, Louise Aggerstrøm Hansen, vil ikke blive overrasket, hvis inflationen kommer over fem procent i Danmark i løbet af i år.

»Der er efterhånden ikke noget, der kan overraske mig. Man bliver hele tiden negativt overrasket,« siger hun til B.T.

