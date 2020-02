Nigel Rhodes troede dårligt sine egne øjne, da han lørdag stod foran køledisken i sin lokale Rema 1000 i Taastrup.

Han havde netop fisket en pakke hakket kalv og flæsk op ad montren, da han fik øje på prisskiltet. Et syn, der fik ham til at slippe pakken lige så hurtigt, som han havde samlet den op.

»Jeg blev faktisk harm. Prisen var steget helt voldsomt, så jeg lagde det tilbage med det samme,« fortæller 56-årige Nigel Rhodes.

Og Nigel har ret. Prisen for svinekød er skudt i vejret. Inden for den seneste måned alene er der tale om stigninger på op mod 25 procent.

Et massivt udbrud af svinepest i Kina har nemlig øget efterspørgslen på dansk svinekød markant det seneste år.

Det betyder, at svinebønderne tager omkring 60 procent mere for deres svin end for et år siden, og derfor er priserne buldret i vejret.

En udvikling, som nu for alvor rammer de danske forbrugere med fuld kraft.

I februar 2019 kostede en pakke med 500 gram hakket kalv og flæsk eksempelvis 23,95 kroner i Rema 1000. I oktober samme år var prisen steget til 29,95. Og i januar fik prisen endnu et seriøst hak op, så pakken med hakket kalv og flæsk nu koster 36,95.

Det er en stigning på 13 kroner – eller 54 procent – på et år. Og Rema 1000 er ikke alene.

I Coops butikker er en pakke med rent hakket svinekød steget fra 21,95 til 34,95 fra februar 2019 til februar 2020. En pakke med 500 gram koteletter er steget fra 30 kroner til 42,95 over samme periode, oplyser Coop.

Samme tendens ses hos Salling Group, der blandt andet driver Netto.

I Netto er priserne for hakket kalv og flæsk og koteletter ligesom i de andre kæder steget med op mod 25 procent den seneste måned.

»Det er faktisk helt uhørt med den slags prisstigninger, men det er ikke overraskende, når man ser den generelle prisudvikling på svin. Der er tale om helt ekstraordinære priser, som afsejler en ekstraordinær situation i Kina lige nu,« siger Henning Otte Hansen, seniorrådgiver ved Københavns Universitet.

For Nigel Rhodes i Taastrup får prisstigningen konsekvenser. Han plejer egentlig at købe masser af svinekød, men nu vil han passe lidt mere på.

»Når jeg ser på, hvad jeg selv er steget i løn over de seneste 16 år og sammenligner med, hvor meget svinekød er steget i pris på bare en måned, så giver det ingen mening for mig,« siger Nigel Rhodes:

»Jeg kommer kun til at købe svinekød på tilbud nu. Så må jeg fryse det ned.«

FAKTA: Sådan er priserne steget Her følger eksempler på, hvordan priser på svinekød er steget det seneste år. Rema 1000 Hakket kalv og flæsk (500 gram) Februar 2019: 23,95 Oktober 2019: 29,95 Februar 2020: 36,95 Koteletter (500 gram) Oktober 2019: 36,95 Februar 2020: 42,95 Coops butikker Hakket svinekød (500 gram) Februar 2019: 21,95 Februar 2020: 34,95 Koteletter (500 gram) Februar 2019: 30 kroner Februar 2020: 42,95 Netto Hakket kalv og flæsk (500 gram) Februar 2019: 23.95 Oktober 2019: 29.95 Februar 2020: 36.95 Koteletter (500 gram) Oktober 2019: 36,95 Februar 2020: 42,95

I Coop, der driver Fakta, Irma, Brugsen-kæderne og Kvickly, mærker man også konsekvenserne af de stødt stigende priser for svinekød.

»Jeg kan ikke huske, at vi har set priserne stige i så højt et tempo før. Det betyder helt konkret, at kunderne stille og roligt siver fra at købe svinekød til kylling. Og det tror vi kommer til at fortsætte, så længe priserne ligger på det her niveau,« siger Lars Aarup, analysechef i Coop.

Som det er nu, er der ikke udsigt til, at frikadellefarsen og koteletterne bliver billigere lige med det samme.

»Jeg tror ikke, det er slut med stigende priser. Svinepesten er ikke overstået, så der er intet, der tyder på prisfald. Jeg tror nærmere, at vi får flere prisstigninger,« siger Henning Otte Hansen fra Københavns Universitet.