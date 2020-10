Duften af friskbagt brød breder sig i det store industrikøkken på Københavns Professionshøjskole, da B.T. tirsdag eftermiddag lægger seks softkernerugbrød fra butikker som Lidl, Lagkagehuset og Netto op på bordet.

Lektor Michael René træder ind ad døren. Han smiler og sætter kurs mod rugbrødet. Om lidt skal han blindsmage bagværk, som befinder sig på den absolut øverste hylde i EU.

I hvert fald hvis man ser på prisen.

Danskerne betaler 52 procent mere end gennemsnitsprisen i de 28 EU-lande for brød og kager og er dermed det dyreste land i EU at købe bagværk i, viser tal fra Eurostat.

Et faktum, som ikke ser ud til at ændre sig foreløbigt.

De seneste fem år har brødpriserne i Danmark været på himmelflugt og steget med 12,2 procent, viser tal fra Danmarks Statistik.

Så tirsdag eftermiddag stiller smagstester Michael René op for at tage temperaturen på kvaliteten af dansk bagværk: Er det virkelig pengene værd?

Men først til forklaringen på, hvorfor i alverden danskerne i dén grad skal til lommerne, når vi køber brød og kage.

»Der er flere strukturelle ting: Vi har den højeste moms i EU, vi har måske lidt højere krav til fødevarekvalitet fra myndighederne, og de ansatte i butikkerne får højere løn end i andre lande. Og så er kvaliteten af varerne måske også bare bedre,« forklarer Henning Otte Hansen, seniorrådgiver ved Københavns Universitet.

Men der er også andre årsager. Henning Otte Hansen forklarer, at det kun er omkring tre procent af brødprisen, der udgøres af råvarerne.

Det vil altså sige, at når du køber et brød til 30 kroner, har råvarerne til brødet kostet 90 øre.

»Så de høje priser er også udtryk for, at danskerne har vænnet sig til at betale de her priser. Derfor kan butikkerne tillade sig at skrue op. Rapporter har tidligere vist, at konkurrencen på bagværk ikke er stærk i Danmark. Det er aldrig godt for priserne,« siger Henning Otte Hansen.

Tilbage i køkkenet på Københavns Professionshøjskole har Michael René nu brugt en halv time på at blindsmage alle seks rugbrød. Han har også kåret en vinder.

Han finder det »vildt og tankevækkende«, at danskerne betaler så meget mere end gennemsnittet i EU.

»Så forventer man virkelig også at få noget ekstra,« siger Michael René.

Og generelt er Michael René egentlig positivt overrasket over niveauet blandt de seks rugbrød.

FAKTA: Sådan blev testen udført De seks rugbrød er indkøbt tirsdag 13. oktober. Fødevareekspert Michael René har smagt dem i en blindtest, hvor han har lagt vægt på udseende, konsistens og smag. Efter at Michael René har vurderet dem på en skala fra 0 til 6 stjerner, har han fået oplyst, hvor de er købt og til hvilken pris.

Han er også overrasket over, at vinderen af smagstesten er hele 20 kroner billigere end det dyreste brød i testen.

»Det er vildt,« er hans reaktion, når prisen og butikken bag brødet bliver afsløret for ham.

Du kan se hele smagstesten af softkernerugbrød her. Den er rangeret fra lavest karakter til bedst.

