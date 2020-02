Der går efterhånden stort set ikke en måned, uden det er blevet en lille smule billigere for danskerne at købe sig en splinterny tv-skærm.

Priserne rasler ned i så hastigt et tempo, at store kvalitetsskærme nu nærmer sig prisfald på 80 procent på under et årti.

Det viser en analyse af tv-markedet, som Flatpanels.dk har udarbejdet for B.T.

Her fremgår det eksempelvis, at du i efteråret 2011 skulle give 12.000 kroner for en billig kvalitetsskærm på 55 tommer. Skal du have det samme i dag, kan du komme helt ned i 2.500 kroner.

Samme udvikling gør sig gældende på 65 tommer-skærme. I 2012 skulle du af med 20.000 for et billigt kvalitetsfjernsyn i den størrelse. Nu kan de findes til 3.500 kroner.

»Det er en vild udvikling, og det er især på de allerstørste skærme, at vi virkelig har oplevet store prisfald de seneste år,« forklarer Rasmus Larsen, redaktør på Flatpanels.dk:

»Det går hurtigt, og det er opsigtsvækkende, at prisfaldene har været så markante, selvom der er flere gode forklaringer på, hvorfor det sker.«

Også indekstal i Danmarks Statistik fortæller historien om et noget nær kollaps i prisen for tv-skærme.

Her fremgår det, at priser for tv-skærme er faldet med 53 procent siden starten af 2011.

En af de største årsager til de store prisfald er, at produktionen af tv-skærme er blevet meget billigere.

»Vi ser i stigende grad, at kæmpestore kinesiske fabrikker masseproducerer dele til de her store skærme, og det har betydet, at de er blevet billigere at producere. Det betyder jo noget for prisen i butikken,« siger Rasmus Larsen, redaktør på Flatpanels.dk:

»Samtidig har konkurrencen mellem både producenterne af skærmene og de butikker, der sælger dem, været intens. Det er alt sammen noget, der presser priserne ned,« siger Rasmus Larsen.

FAKTA: Prisfald på store tv-skærme Følgende priser afspejler, hvad man kan få de forskellige skærmstørrelser ned til i det pågældende år. Priserne afspejler priser for kvalitetsskærme. Det vil sige kun mærker som Phillips, Panasonic, Sony, LG og lignende mærker er med. 55 tommer 2011: 12.000 2014: 6.000 2020: 2.500 65 tommer 2012: 20.000 2014: 10.000 2020: 3.500 70 tommer 2011: 28.000 2014: 15.000 2020: 5.000 75 tommer 2011: 50.000 2014: 22.000 2020: 7.000 Kilde: Flatpanels.dk

Men der er også en anden forklaring:

»Da tv-producenterne begyndte at sælge de helt store skærme som 65 og 75 tommer, var det luksusskærme. Man puttede alt det bedste ind i skærmen, og det gav også højere priser,« forklarer Rasmus Larsen:

»Med tiden har man taget nogle af de ting ud, og det har også sænket prisen.«

I takt med at priserne er faldet, er danskerne i stigende begyndt at købe skærme, som er større.

For ti år siden var 32 tommer-skærmen den mest populære.

I dag er mere end halvdelen af de skærme, der bliver solgt, mindst 55 tommer, viser data fra GFK Consumerscan.

»Vi ser i stigende grad, at når folk skal have et nyt tv, så rykker de 32 tommer-skærmen ind på børneværelset, og så køber de et større til stuen. Den stigende efterspørgsel på store skærme og har også betydet, at vi køber flere af dem hjem, og så falder prisen også,« forklarer Thomas Overgaard, salgschef for tv-skærme i Elgiganten:

»Det har stadigvæk funktion som et møbel for danskerne. Og i takt med at Netflix og andre streamingtjenester har vundet frem, har vi også oplevet, at folk vil have større skærme med bedre billedkvalitet. I dag er 55 tommer standard-tv’et. Nu går folk efter dem, der er lidt større.«