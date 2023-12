Hvis du går og overvejer at købe elbil, kan det være en god idé at følge med i lithiumpriserne.

Og hvorfor så det?

Jo, der har været en stor efterspørgsel efter stoffet, som bruges til at lave blandt andet elbilers batterier, og derfor har man øget udvindingen, men nu falder efterspørgslen. Det skriver Berlingske.

Der er dermed opstået en situation, hvor udbuddet er stort, og prisen på lithium falder. Faktisk er den faldet med mere end 80 procent i år. Til gavn for dem, der ønsker sig en bil med strøm.

»Vi gik fra et marked, hvor produktionen ikke kunne følge med efterspørgslen, til nu er produktionen kommet efter det, men så begynder efterspørgslen at falde,« siger chefanalytiker i Danske Bank Jens Nærvig Pedersen til mediet.

Og prisen på lithium ser altså ud til at have en effekt på bilmarkedet.

Her kan man nemlig se, at den gennemsnitlige pris på elbiler stort set er stagneret med en stigning på bare en procent sammenlignet med eksempelvis 20 procents stigning tilbage i maj og april.

Hvis man decideret er i markedet efter en brugt Tesla, som er voldsomt populær i Danmark, er der flere gode nyheder i vente.

Her kan man nemlig - af en række grunde du kan læse mere om her - forvente, at det nye år vil være et godt år at købe brugte Teslaer.