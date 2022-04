Forårssolen luner i lækrogene, og påskeliljerne blomstrer. Forårsstemningen sender vanen tro købelystne danskere ud på markedet for sommerhuse.

Og drømmer man om at nyde sommeren på terrassen i et nykøbt sommerhus, skal man have den store tegnedreng op af lommen.

Priserne for sommerhuse har nemlig aldrig været højere, viser tal, som Boligsiden.dk har trukket for B.T.

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris steg i marts til 21.770 kroner. Det betyder, at et fritidshus på 80 kvadratmeter nu koster cirka 1.740.000 kroner.

Salget af sommerhuse gik amok under coronaen, og priserne stiger stadig. Foto: Henning Bagger Vis mere Salget af sommerhuse gik amok under coronaen, og priserne stiger stadig. Foto: Henning Bagger

»Udbuddet er presset helt i bund, og priserne stiger stadig. Priserne er steget i januar, februar og marts og var ved udgangen af marts 2,7 procent højere end ved årets start,« siger boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann.

Der er dog store regionale prisforskelle.

I Gribskov Kommune, som huser populære og mondæne sommerhusområder som Tisvildeleje, skulle man i marts i år i gennemsnit lægge 37.719 kroner for én kvadratmeter sommerhus.

I den anden ende af landet – i Aalborg Kommune – er prisen under en tredjedel. Her kostede en kvadratmeter sommerhus mere beskedne 11.921 kroner.

Sommerhusmarkedet lige nu Fakta om sommerhusmarkedet, marts 2022 Antal udbudte sommerhuse: 4.123 (det er 8,2 procent flere end i februar)

Gennemsnitlig salgspris: 21.770 kroner (det er 1 procent højere end i februar og 10,4 procent højere end samme måned 2021).

Gennemsnitlig salgstid: 141 dage

Gennemsnitligt nedslag i pris: 3,3 procent Kilde: Boligsiden.dk for B.T.

Leder man efter et budgetvenligt sommerhus, kan man altså få et 80 kvadratmeter fritidshus i det nordjyske for under en million kroner.

Samtidig skal man som køber være opmærksom på, at der – trods det fortsat brandvarme sommerhusmarked – er ganske gode muligheder for at presse sælger på prisen og forhandle sig frem til et mærkbart afslag.

I marts lykkedes det nemlig køberne at få et afslag på i gennemsnit 3,3 procent svarende til et afslag knap 60.000 kroner for et gennemsnitligt sommerhus på 80 kvadratmeter.

Det skal man tage pejling efter, før man sætter sin underskrift på købskontrakten, lyder det fra Lise Nytoft Bergmann.

»Typisk gives der lidt større afslag i prisen på fritidshuse end på ejerlejligheder og huse,« siger hun og fortsætter:

»Og i det nuværende marked skal man også være opmærksom på, at sælger og mægler kan have fastsat udbudsprisen, da renten var lavere end nu. Den rentestigning, vi har set de seneste måneder, kan man forsøge at sende videre til sælger i form af et prisnedslag.«

Lise Nytoft Bergmann bemærker i øvrigt, at der i markedet for sommerhuse generelt er en kultur om, at sælger og mægler sætter en lidt for høj udbudspris, der giver plads til forhandling og afslag.

»Mæglerne sætter simpelthen udbudsprisen lidt for højt, fordi der er en forventning blandt køberne om et afslag i prisen. Det skal man selvfølgelig have for øje som køber,« siger hun.

Går man efter at skære en større luns af udbudsprisen, skal man gå målrettet efter de få sommerhuse, der har en lang liggetid.

»Det kan være et tegn på, at sælger er ved at være mør. Men et sommerhus har ikke ligget længe, hvis det har været til salg siden efteråret. Efterår og vinter er lavsæson for salg af sommerhuse, og sælger ved godt, at de bedste salgsmåneder kommer nu,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Så meget afslag gives der på sommerhusene Pris og afslag på gennemsnitligt sommerhus på 80 kvadratmeter, marts 2022 Hele landet: Pris: 1.740.000 kroner. Afslag: 3,3 procent

Nordsjælland: Pris: 2.560.000 kroner: Afslag: 3,6 procent

Bornholm: Pris: 1.900.000 kroner: Overbud på 0,7 procent.

Vest- og Sydsjælland: Pris: 1.700.000 kroner: Afslag: 3,2 procent

Fyn: Pris: 1.580.000 kroner: Afslag; 3,1 procent

Sydjylland: Pris: 1.600.000 kroner: Afslag: 3,1 procent

Østjylland: Pris: 1.840.000 kroner: Afslag: 2,9 procent

Vestjylland: Pris: 1.260.000 kroner. Afslag: 3,4 procent

Nordjylland: Pris: 1.370.000 kroner. Afslag: 3,9 procent

København By: For få handler til at udregne gennemsnit

Københavns omegn: For få handler til at udregne gennemsnit

Østsjælland: For få handler til at udregne gennemsnit Kilde: Boligsiden.dk og Nordea Kredit.

Hvis man er på udkig efter sommerhus på Bornholm, skal man med stor sandsynlighed skyde en hvid pind efter et afslag i prisen.

Her er der nemlig så meget rift om sommerhusene, at køberne overbyder hinanden. I marts blev solskinsøens sommerhuse solgt til en pris, der i gennemsnit lå 0,7 procent højere end udbudspriserne.