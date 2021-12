Hvis du synes, at smør er alt for dyrt i øjeblikket, så er der ikke det store håb at knuge sig til lige foreløbigt.

Inflationen har for alvor fået sit tag på en række varer, og især mejeriprodukter har set voldsomme prisstigninger.

Så sent som onsdag steg prisen på smør med svimlende syv procent.

Ifølge Fødevarewatch var prisen pr. ton på smør nemlig steget med 3.100 kroner til 43.400 kroner på den hollandske råvarebørs.

Prishoppet skyldes den store efterspørgsel, mens produktionen af mælk ikke kan følge med. Den har været 3-4 procent lavere end normalt det sidste stykke tid, oplyser Thomas Carstensen, der er direktør for råvarehandel hos Arla Foods, til Fødevarewatch.

Det høje prisniveau på smør nærmer sig efterhånden niveauet fra 2017 og 2018, hvor man så historisk høje priser.

Og på trods af at inflationen især har gjort mælk dyrere for forbrugerne, så har de værste prisstigninger måske endnu ikke ramt forbrugerne på smør.

Især i ugerne op til jul er der mange tilbud at finde i de danske supermarkeder på smør.

I sidste uge offentliggjorde Danmarks Statistik nye tal for forbrugerpriserne i november, og her lå inflationen på 3,4 procent. Det højeste i 13 år.