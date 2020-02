Priserne på smartphones er eksploderet over de sidste 10 år, og priserne går stadig kun en vej.

15.000 kroner. Det er, hvad du kan risikere at betale for din næste smartphone.

Det siger John G. Pedersen, chefredaktør og indehaver af Meremobil.dk, til Finans.dk

For 10 år siden lancerede Apple iPhone 4, mens Samsung lancerede Galaxy S. Dengang lå prisskiltet i omegnen af 5.000 kroner.

I 2017 da Apple kom med iPhone X, så lå prisen på 10.000 kroner:

»Men folk sagde nærmest intet til det og var parate til at betale prisen,« fortæller John G. Pedersen, der gennem sit arbejde har fulgt udviklingen på markedet de sidste 20 år.

Da Samsung præsenterede deres nyeste smartphone, Samsung Galaxy S20 Ultra, så lå prisen på svimlende 10.499 kroner.

Men John G. Pedersen mener, at der vil komme yderligere prisstigninger, da producenterne investerer i nyere teknologi, blandt andet 5G, som kommer med de kommende modeller.

Det eneste der kan stoppe prisudviklingen lige nu, hvis man spørger John G. Pedersen, er, at forbrugerne køber tidligere modeller, da de praktisk talt kan det samme, som den nye model.

Han mener ikke, at der er noget argument for at købe den nyeste model.

Apple og Samsung er klart de to største mobilproducenter i verden.

På en tredje- og fjerdeplads finder man Huawei og Xiaomi.