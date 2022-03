Du tænker måske ikke over, hvad det koster, når du tænder komfuret for at koge ris eller pasta.

Men det er der måske grund til at gøre nu.

I hvert fald, hvis du bor i Aalborg og har gaskomfur.

Aalborg Forsyning har nemlig meddelt, at prisen på bygas kommer til at stige for deres 7.500 kunder, som konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine.

»Krigen i Ukraine betyder også, at naturgasmarkedet i Europa oplever yderligere prisstigninger, end der allerede har været i det ophedede marked,« lyder det i en pressemeddelelse fra Aalborg Forsyning.

Og den prisstigning kommer kunderne altså til at betale for.

»Prisen for naturgas forventes på lang sigt at falde igen, men på nuværende tidspunkt er der tale om et meget usikkert marked, og derfor hæver Aalborg Bygas A/S de variable bygastakster med 24 procent for mindre kunder og 34 procent for større kunder,« står der i pressemeddelelsen.

Aalborg Forsyning, som Aalborg Bygas A/S er en del af, vurderer, at det for en typisk komfurbruger med et forbrug på 25 kubikmeter om året vil betyde en stigning fra 225 kroner til 280 kroner om året. En merudgift der altså kommer oveni den prisstigning på 17 procent, som forsyningsselskabet annoncerede i december 2021.

Bygas bliver som de eneste steder i landet anvendt i Aalborg og københavnsområdet.

I København kan de modsat Aalborg ånde lettede op, hvad angår prisen på bygas. Den ser nemlig ikke ud til at stige lige nu.

»Vi forventer at kunne fastholde de nuværende priser i 2022. Men kan dog blive nødt til at hæve kubikmeterprisen, hvis gasprisen på den Nordiske Gasbørs stiger markant. Det forventer vi ikke på nuværende tidspunkt,« lyder det fra HOFOR i et skriftligt svar til B.T.