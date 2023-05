Sommeren er på vej, og det betyder hyggelige aftener på terrassen med grillmad.

Men hvis du er typen, der godt kan lide at give din tomatsalat en ekstra gang olivenolie, er det måske tid til at tænke sig om en ekstra gang.

For prisen på olivenolie er kun gået opad det sidste lange tid, og nu er prisen for en liter af de gyldne dråber rekordhøj.

Det viser tal fra Den Internationale Valutafond, som siden 1990 har fulgt prisudviklingen.

I den seneste opgørelse, som er fra april, koster et ton olivenolie således 6296 dollar, hvilket er en stigning på hele 46 procent i forhold til sidste år.

Årsagen til prisstigningen er, at verdens største producent af Olivenolie, Spanien, har været ramt af tørke, hvilket er gået udover høsten.

I marts anslog landets minister for landbrug, fisk og mad, Luis Planas, at afgrøderne kun vil give 680.000 tons olivenolie mod et gennemsnit på 1,37 millioner ton de sidste fem år.

Til Marketwatch har olivenolieproducenten Filippo Berio kaldt den seneste olivensæson for brutal.

»Den mest udfordrende (sæson, red.) nogensinde, med det laveste afgrødeudbytte i 30 år.«

Spanien står for cirka 40 procent af verdens olivenolieproduktion.