Det er ikke sjovt at være dansk forbruger i øjeblikket.

Priserne på alt fra el, gas, og benzin til mælk og andre dagligvarer er eksploderet. Inflationen ramte i februar rekordhøje 4,8 procent, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Pengene rækker ganske enkelt ikke så langt, som de har gjort, og en ganske almindelig børnefamilie med to børn og en gennemsnitlig indkomst, skal i år bruge næsten 21.000 kroner ekstra på at købe nøjagtig de samme varer som sidste år.

Det viser beregninger fra Arbejdernes Landsbank.

»Familiernes løn stiger ikke i samme takt som priserne, og det betyder, at mange familier er nødt til at spare,« siger privatøkonom i Arbejdernes Landsbank Brian Friis Helmer.

B.T. har bedt Arbejdernes Landsbank udspecificere ekstraregningen på de knap 21.000 kroner.

Familiens største ekstraudgift i år er deres bolig, herunder el og opvarmning. Elpriserne er braget op med 44,3 procent det seneste år, og naturgas er steget med hele 96,2 procent fra februar sidste år til februar i år.

For den gennemsnitlige børnefamilie betyder det en ekstraregning i år på 8.519 kroner. Fyrer familien med gas, er ekstraregningen væsentlig højere, da gaspriserne er eksploderet fra et i forvejen meget højt niveau efter Ruslands invasion af Ukraine.

Det er blevet markant dyrere at tage bilen til arbejde og køre ungerne til fodbold. Foto: Bo Amstrup Vis mere Det er blevet markant dyrere at tage bilen til arbejde og køre ungerne til fodbold. Foto: Bo Amstrup

Det samme gælder benzinpriserne. De stigende priser på brændstof betyder, at familien skal bruge ekstra 4.832 kroner på transport i år.

Den tredje højeste ekstraudgift finder børnefamilien i supermarkedet. Det koster nemlig i år familien 3.325 kroner ekstra at putte nøjagtig de samme varer i kurven sammenlignet med sidste år.

Smør er for eksempel steget 16,3 procent, mens en liter skummetmælk er steget 14,7 procent.

Og det bliver sandsynligvis værre endnu, vurderer Brian Friis Helmer.

Så meget skal børnefamilie betaler ekstra i år Merudgifter i 2022 som følge af stigende inflation. Tallene er beregnet ud fra en inflation på 4,8 procent for hele 2022. Fødevarer og ikkealkoholiske drikkevarer: 3.325 kroner

Alkoholiske drikkevarer og tobak: 99 kroner

Tøj og fodtøj: – 201 kroner.

Bolig, herunder opvarmning og el: 8.519 kroner

Møbler: 190 kroner

Sundhed: 91 kroner

Transport, herunder stigende priser på benzin og diesel: 4.832 kroner

Kommunikation: 51 kroner

Kultur og fritid, herunder rejser: 992 kroner

Uddannelse: 126 kroner

Restauration og hotel: 975 kroner

Andet: 1.424 kroner

I alt: 20.714 kroner Kilde: Arbejdernes Landsbank for B.T.

»Prisstigninger er især drevet op af de stigende energipriser, som er tordnet i vejret siden efteråret. Nu er der så kommet en krig i Ukraine oveni, der har sendt energipriserne yderligere i vejret.«

»Og den seneste stigning afspejler sig ikke i inflationstallene fra februar. De vil først slå igennem i marts og de kommende måneder,« siger Brian Friis Helmer.

Han vurderer derfor, at inflationen meget vel kan ryge over fem procent i marts og stige yderligere til seks-syv procent i de følgende måneder.

Familien mærker de stigende energipriser direkte, når de tanker bilen eller tænder for tørretumbleren.

Samtidig er virksomhederne begyndt at sende deres stigende udgifter til el, olie, gas og benzin videre til forbrugerne i form af højere priser på alt fra ost i supermarkedet til havemøbler, der skal produceres og transporteres ud til varehusene.

»Prisstigninger breder sig som ringe i vandet, fordi det er blevet dyrere at være virksomhed,« siger Brian Friis Helmer.

En stor del af børnefamiliens lønstigning på to-tre procent i år bliver altså spist op af de stigende priser, og hvis familien vil have den samme portion penge tilbage til ferie og fornøjelser i år som sidste år, er den nødt til at finde sparekniven frem.

»Der findes et væld af sparetips. Men et godt sted at starte er på energien, som jo er steget voldsomt. Man kan måske skrue stuetemperaturen ned fra 23 til 20-21 grader, tage kortere bade og spare på strømmen fra klokken 17-20, hvor den typisk er dyrest,« siger Brian Friis Helmer.

Hvis man eksempelvis dropper at tørre tøjet i tørretumbleren tre gange om ugen og i stedet hænger det ud til tørre i stedet, vil man kunne spare omkring 1.000 kroner om året.