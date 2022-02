Voldsomt stigende fødevarepriser er for alvor begyndt at ryste de danske forbrugere.

Prisstigninger på over 10 procent for en kurv med fødevarer er nu en realitet, viser tal, som B.T. har indsamlet. På enkelte varer er der flere eksempler på, at prisen er buldret op med over 50 procent på ganske få uger.

En situation, som indvarsler en ny fase i kampen om kunderne i de danske supermarkeder.

»Det, vi oplever, er en prisboble på fødevarer. Når vi har den type bobler, ser vi typisk, at forbrugerne ændrer adfærd,« forklarer Henning Otte Hansen, professor i afsætningsøkonomi på Københavns Universitet:

»Selvom priserne er steget, skal vi jo stadigvæk have mad på bordet. Så vi tilpasser os. Vi køber billigere mærker. Vi søger mod discountbutikker. Det er et typisk mønster, som vi har set i lignende perioder, og som vi også vil se de kommende år.«

En af de kunder, som allerede har reageret på prisstigningerne, er 29-årige Helene Kjærsgaard fra Holstebro.

Hun har længe haft for vane at gå direkte forbi de dyrere mærker som Kelloggs og Heinz og videre til supermarkedernes egne mærker som Budget, Xtra og Rema 1000.

Og det gør hun nu i stigende grad for at spare penge.

Helene er god til at finde billige mærker.

»Jeg har længe købte butikkernes egne mærker på flere områder, og der sparer vi omkring 400 kroner om måneden i forhold til, hvis vi købte de dyre mærker. Og nu, når priserne stiger, vil vi klart gå mere efter de billigste varianter – eksempelvis på kød,« siger Helene Kjærsgaard:

»Jeg synes, det er fjollet at betale for mærkevarer, når mange af butikkernes egne mærker er lige så gode – og endda er produceret på samme fabrik som de dyrere alternativer.«

Ud over en bevægelse mod at købe billigere fødevarer, er der også lagt op til et sandt discountboom.

Under finanskrisen i 2008 vandt discountsupermarkederne frem i Danmark, og det er en bevægelse, som eksempelvis Coop og Aldi for nylig har meldt ud, at de forventer, vi kommer til at se igen.

Der er altså lagt op til en intensiveret konkurrence mellem discountkæderne Netto, Lidl, Aldi, Rema 1000, Fakta og Coop 365 Discount.

»Jeg tror helt sikkert, at vi står foran en periode, hvor discountbutikkerne kommer til at vinde frem. Prisstigningerne er nu så store, at de er svære at ignorere for den enkelte kunde,« vurderer Mogens Bjerre, lektor på Copenhagen Business School:

»Det vil betyde noget for, hvordan vi handler ind. Og for rigtig mange kunder vil discountsupermarkederne være et oplagt sted at forsøge at spare penge.«

Danskernes øgede glæde for discount og egne mærker kommer til at rette spotlyset mod supermarkedernes styrke på flere områder.

Hvem evner at holde priserne mest i ro?

Og hvem har gjort det bedst, når kæderne de seneste år i stigende grad har købt ind til at sælge fødevarer under deres egne mærker?

»Vi får en rigtig god test af kædernes egne mærker nu. Jeg tror, at de kæder, som har den dårligste kvalitet af own brands, kommer til at få det rigtig svært,« vurderer Mogens Bjerre, som generelt mener, at situationen er bekymrende for dagligvarebranchen:

»De står foran måske at sælge færre varer og under alle omstændigheder at sælge flere af de billigere varer. Det er ikke godt for omsætningen.«