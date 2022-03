Efter flere måneder med stigende fødevarepriser i de danske supermarkeder – og et seriøst prishop fra starten af 2022 – er der intet, der tyder på, at der er bedring på vej.

Tværtimod. Krigen i Ukraine har fået råvarepriser og energipriser til at stige så kraftigt på bare en uge, at der nu advares om yderligere og markante prisstigninger på en lang række fødevarer.

»Det er uundgåeligt, at krigen og konsekvenserne af den kommer til at føre til yderligere prisstigninger på fødevarer,« siger Henning Otte Hansen, professor i afsætningsøkonomi ved Københavns Universitet:

»Vi er på vej ind i et prischok, og der er ikke noget, der lige nu tyder på, at det skulle være kortvarigt. Det er nok det, der er mest urovækkende.«

Helt grundlæggende er der tale om rekordhøje priser på olie og gas, ligesom prisen for hvede er steget kraftigt den seneste uge.

Rusland og Ukraine er førende på verdensmarkedet, når det kommer til at eksportere hvede.

Og når Ukraine pludselig ikke kan få hvede ud af landet, og det er svært at købe hvede af Rusland på grund af økonomiske sanktioner, giver det et alvorligt nøk op til hvedeprisen.

I Coop, der driver Fakta, Coop 365 Discount, Kvickly, Irma og Brugsen-kæderne, erkender man, at krigen kan føre til prisstigninger.

»Situationen er så ny, at vi ikke konkret ved, hvad det kommer til at betyde. Men der er en vis sandsynlighed for, at det kommer til at forstærke den udvikling, vi har set, hvor priserne stiger,« siger Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop:

»Igen: Det er for tidligt at sige noget præcist. Men det er svært at se, hvordan vi kan undgå prisstigninger, desværre.«

Også Salling Group, der driver Netto, Bilka og Føtex, frygter stigende priser.

»Vi har 1.400 butikker bredt ud over Polen, Tyskland og Danmark, og vi har store terminaler og hovedkontorer i de lande, så der er allerede nu ekstra omkostninger, som vi mærker i vores daglige drift,« siger Jacob Krogsgaard Nielsen, kommunikationsansvarlig i Salling Group:

»Vi har hele tiden sagt, at prisstigningerne kommer til at brede sig ud over hele 2022. Det er uvist, hvordan invasionen i Ukraine kommer til at påvirke det, men det er svært at se, at det ikke vil påvirke priserne yderligere. Især de stigende hvedepriser vil formentlig få mærkbar effekt.«

Henning Otte Hansen peger på, at hvede, mælk, sukker, kornprodukter, olie, oksekød og en del andre varer står foran prisstigninger.



Og krigens udvikling kan gøre det værre.

»Lige nu ser det ud, som om der ikke er nogen vej tilbage. Hvis vi kommer i en vedvarende situation, hvor leverancer fra Rusland og Ukraine stopper, så kommer det altså til at udløse voldsomme dønninger på fødevarepriserne,« siger Henning Otte Hansen:

»Det vil være et chok. Og det er der ikke nogen enkel løsning på.«