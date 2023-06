Energiø Bornholm var tænkt som et storstilet grønt projekt, som skulle producere bæredygtig strøm og være med til at gøre Danmark uafhængigt af fossile brændstoffer.

Nu viser det sig imidlertid, at prestigeprojektet ender som en særdeles dyr klimaløsning.

Ifølge Finans kommer den til at koste skatteyderne adskillige milliarder.

Mediet skriver, at regeringen overvejer at sende en ekstraregning til de danske elforbrugere på 5,1 milliard kroner for at få finansieret elkablerne til energiøen.

I længden ventes kablerne at ville gavne kunderne, men eksperterne er uenige om, hvad ekstraregningen betyder.

»Det viser i virkeligheden, at projektet er økonomisk uholdbart. Hvis det havde været et økonomisk solidt projekt, så var der jo ingen grund til, at forbrugerne pludselig skal til at betale en del af infrastrukturen,« siger Anders Plejdrup Houmøller, der er selvstændig konsulent og tidligere chef for elbørsen Nord Pool, til Finans.dk.

Professor ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh betegner projektets økonomi som skrøbeligt, men mener, at det samlet bliver en gevinst for kunderne.

Energi Bornholm er den ene af to såkaldte energiøer. Den anden er en kunstig ø ude i Nordsøen.