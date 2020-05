Presset på Mette Frederiksen og regeringen i spørgsmålet om det kommende EU-budget og genopretningsplanen for økonomien i EU stiger støt.

Efter EU-kommissionens udspil onsdag er Danmarks linje og tilknytning til EU's sparebande kommet under tung beskydning fra dele af det parlamentariske grundlag i form af Radikale Venstre og SF, og nu melder endnu en prominent skikkelse sig i koret af kritikere.

Det skriver Politiken.

Det er den forhenværende danske statsminister og generalsekretær for NATO, Anders Fogh Rasmussen, der langer ud efter den danske regerings position.

»Man skal bare passe på, at Danmark ikke kommer til at stå som en navlebeskuende, indadvendt nation. Efter min opfattelse vil det være et markant brud med årtiers dansk europapolitik. Jeg synes, der er behov for, at alle - og det gælder både regeringen og oppositionen i Folketinget - står sammen om en mere udadvendt og mere offensiv europapolitik,« siger Anders Fogh Rasmussen til Politiken.

Anders Fogh Rasmussen. Foto: MANDEL NGAN Vis mere Anders Fogh Rasmussen. Foto: MANDEL NGAN

Danmark har længe stået i ledtog med Sverige, Østrig og Holland i spørgsmålet om EU's budget.

De fire lande har fået tilnavnet ‘de sparsommelige fire’ - eller 'sparebanden'.

Gruppen har blandt andet modsat sig en stigning i EU's budget, ligesom man i forbindelse med en genopretning af EU's økonomi har afvist at låne penge sammen, som så skal fordeles til de mest nødlidende lande. De skal i stedet lånes sammen og så lånes ud til de nødlidende nationer, mener de.

Onsdag kom et udspil så fra EU, som var langt fra sparebandens ønsker.

Der var både lagt op til et budget, som er langt højere end Danmarks ønske, og der var samtidig lagt op til, at alle EU's 27 nationer optager fælles gæld på 750 milliarder euro.

500 af dem skal fordeles til de mest nødlidende lande, hvorefter de betales tilbage i fællesskab.

Også det er langt fra Danmarks officielle holdning.

Efter udspillet gik Radikale Venstres formand, Morten Østergaard, og SFs formand, Pia Olsen Dyhr, i Politiken.

Her opfordrede de regeringen til at forlade sparebanden og komme EU-udspillet i møde.

»Regeringen må melde sig ud af den sparebande, vi er nødt til at gå væk fra sparesporet. Belært af finanskrisen skal vi ikke igen havne i en situation, hvor Nordeuropa sparer sig ud af alle problemer. I virkeligheden skal vi føre en ekspansiv finanspolitik, og i en periode er vi nødt til at hjælpe Sydeuropa, så de kan komme på benene igen,« sagde Pia Olsen Dyhr.

Også Morten Østergaard opfordrer til, at Danmark kommer tættere på Tyskland - som altså har forladt sparebanden - og mener, at der tegner sig af et billede af Danmark som et land, der kun tænker på sig selv.

Uderigsminister Jeppe Kofod har udtalt, at man nu vil gå i forhandlinger om EUs udspil.

Der er endnu ikke kommet nogen fælles reaktion på EUs udspil fra de ‘sparsommelige fire’.