Danske æg i supermarkedets køledisk kan blive en saga blot inden længe.

Sådan lyder advarslen fra ægproducenterne, som derfor kommer med en bøn til supermarkederne.

En bøn, der – hvis den bliver hørt – vil gøre det dyrere at købe danske æg fremover.

»Vi vil gerne lave en appel til indkøberne i de store varehuse. De er nødt til at hæve priserne på æggene. Ellers er vi her simpelthen ikke på den lange bane,« siger Jens Skovgaard-Jensen, som er formand for ægsektionen i Landbrug & Fødevarer og selv er ægproducent, til branchemediet Agriwatch.

Er du villig til at betale mere for de danske æg i supermarkedet?

Baggrunden er, at foderet til æglæggende høns det seneste år er steget med mellem 20 og 30 procent.

Derfor hænger ægproducenternes økonomi ikke længere sammen, lyder det fra Jens Skovgaard-Jensen.

For at gøre ondt værre er elpriserne også steget markant på det seneste. Også det rammer ægproducenterne på pengepungen.

Hvis prisen på danske æg ikke bliver højere, frygter Jens Skovgaard-Jensen, at danskerne ender med kun at kunne købe udenlandske æg i butikkerne.