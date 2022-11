Lyt til artiklen

Under valgkampen var der nærmest ingen grænser.

Inflationshjælp skulle hurtigt afklares, partierne overbød hinanden i hjælpepakke-summer, og nogle mente endda, hjælpen skulle frem inden jul. Det var dengang.

Siden er hjælpepakker druknet i regeringsdannelse. Nu er der andre boller på den politiske suppe.

Men torsdag kom der så tal, der viste, at inflationen igen er steget i Danmark, og at prispresset på danskerne er markant.

Det fik flere partier til at opfordre til, at der forhandles om inflationshjælp fra Christiansborg, samtidig med at Mette Frederiksen forsøger at sætte en ny regering sammen – et krav, Mette Frederiksen afviser.

Og hvorfor så det?

»Mette Frederiksen forsøger at samle en ny regering. Hun er ikke interesseret i at bruge en masse penge på inflation, som hun kan bruge på at skabe enighed med partierne,« forklarer Joachim B. Olsen, politisk kommentator hos B.T., og uddyber:

»Hvis hun bruger af pengekassen nu, vil hun have mindre at give til andre partier for at få dem med i en regering. For Mette Frederiksen er det vigtigere at få en levedygtig regering stablet på benene end at komme med en kortsigtet inflationshjælpepakke.«

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Det er SF, Enhedslisten, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti, som kræver, at Mette Frederiksen også indleder forhandlinger om inflationshjælp.

Og det er der flere årsager til.

»Den største er jo, at de her partier mener, der bør gøres noget. Også på grund af de seneste inflationstal. Det mener alle partierne sådan set,« siger Joachim B. Olsen:

»Men for et parti som SF er det også en måde at sige: 'Se nu at få samlet en regering, så vi kan hjælpe danskerne'. De sætter Mette Frederiksen under en lille smule pres.«

Danskere, der sidder og håber på akut inflationshjælp her og nu, skal dog nok væbne sig med tålmodighed.

»De vælgere, der er ramt, er ikke blevet glemt. Men Mette Frederiksen har det lange lys på her. Hun vil ikke forringe sin forhandlingsposition ved at fyre en masse milliarder af nu,« siger Joachim B. Olsen:

»Lige nu er regeringsdannelse førsteprioritet. Meget kan selvfølgelig ske, men jeg tror, vi skal ind i det nye år, før vi ser forhandlinger om inflationshjælp.«