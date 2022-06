Lyt til artiklen

Hver gang 41-årige Mads Christensen går ud for at købe ind for tiden, støder han på en ny prisstigning.

»Jeg synes, priserne er voldsomme lige nu,« lyder det fra Mads Christensen, der har et konkret forslag til, hvordan noget af prispresset bliver dæmpet:

»Den eneste måde, vi kan komme ud af det her på, er ved at sænke afgifterne. Jeg ved godt, at man skal passe på, at man ikke får inflationen til at stige endnu mere ved at pumpe penge ud i samfundet. Men folk skal have råd til at købe mad.«

Mads er ikke den eneste dansker, der går og håber, at politikerne griber ind.

Indtil videre har partierne på Christiansborg vedtaget en pakke om varmehjælp, men det er ikke nok, lyder det fra eksempelvis Mads Christensen.

Facebook-tråde under mediers historier om prisstigninger bugner i stigende grad af danskere, som appellerer til politisk hjælp.

I den forgangne uge foreslog Dansk Folkeparti, at man sænker momsen på fødevarer for at dæmpe effekten af prisstigningerne. Det afviste skatteminister Jeppe Bruus (S) dog.

Også forslag om at sænke afgifter på benzin og diesel er blevet afvist.

Søndag kunne DR så fortælle, at Danmark er et af de lande i Europa, som har brugt færrest penge på at hjælpe befolkningen med de stigende priser via forskellige politiske tiltag, hvilket udløste hård kritik fra støttepartierne SF og Enhedslisten.

Men finansminister Nicolai Wammen henviste til, at regeringen helst ikke vil ud i en situation, hvor man gør inflationen værre ved at pumpe flere penge ud i økonomien og risikere at øge efterspørgslen.

»Det er, fordi vi på den side gerne vil hjælpe dem, der er hårdest ramt, men vi samtidig vil gøre det på en måde, hvor vi ikke kaster benzin på inflationsbålet,« sagde han til DR.

I Farum sidder 36-årige Gina Oceanblue og håber, at politikere som Nicolai Wammen snart kommer på andre tanker.

I hendes husstand er udgifterne til vand og varme steget med 2.000 kroner om måneden, fortæller hun, mens stigende benzinpriser har ramt så hårdt, at de kører mindre i bil.

Også indkøb af dagligvarer er ændret markant, fordi de massivt stigende priser er blevet for voldsomme.

»Det er jo hele vejen rundt. Alt er steget. Jeg savner, at politikerne har bedre forståelse for, hvordan det er at være dansker og få tingene til at løbe rundt. Nogle familier er altså ude i at tage ekstra job for at få enderne til at mødes,« siger Gina Oceanblue.

Hun peger på, at man i lande som Tyskland og Sverige har sænket afgifter og håber, at man vil tage ved lære på Christiansborg.

»Jeg ved godt, det ikke er simpelt, men man må kunne sænke noget moms og afgifter. Vi bryster os af at være et velfærdssamfund, der kan en masse. Det kan ikke være rigtigt, at vi ikke kan gøre noget her og hjælpe folk,« siger Gina Oceanblue:

»Jeg kunne godt tænke mig, at politikerne lagde kortene på bordet og kom med nogle løsningsforslag. Hvis ikke vi vil gøre som vores nabolande, hvad vil man så gøre?«