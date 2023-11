Fredag klokken 20.15 blev elektronik- og hvidevarekæden Power lagt ned af hackere.

Hverken i Danmark eller resten af Norden kunne kunder få adgang til koncernens hjemmesider.

Nedbruddet beskriver Powers administrerende direktør som ‘en reel katastrofe’, der ‘skete på det absolut værst tænkelige tidspunkt’. Nemlig på årets største shopping-dag Black Friday.

Dagen derpå har kæden opgjort skaderne.

Jesper Boysen, administrerende direktør for Power var fredag dybt rystet. Men lørdag er humøret vendt. Foto: Power Vis mere Jesper Boysen, administrerende direktør for Power var fredag dybt rystet. Men lørdag er humøret vendt. Foto: Power

»Vi blev angrebet fra overalt på kloden – USA, Rusland, Filippinerne, Kina og så videre. De testede vores systemer klokken 18.20 og kunne se, at de havde mulighed for at presse dem. Klokken 20.15 sendte de 628 millioner købsforespørgsler mod os inden for 40 sekunder – og det lagde vores systemer fuldstændig ned,« skriver Joakim Sigvardt, der er omni-channel direktør i elektronik- og hvidevarekæden, i en pressemeddelelse.

Selvom firmaet i løbet af en time fik hjemmesiden op at køre igen, fortsatte problemerne:

»De koordinerede angreb fra udlandet fortsatte natten igennem – med særlig intensitet klokken to, fire og syv lørdag morgen,« lyder det fra Powers direktør, Jesper Boysen.

Men til trods for benspændene satte Power i går salgsrekord for en Black Friday. Meldingen er, at elektronik- og hvidevare-kæden kom ud af dagen med en vækst på 11 procent i forhold til sidste år.

Et resultat som Jesper Boysen, administrerende direktør i Power erklærer sig ‘meget stolt og tilfreds’ med:

»Tilbage i oktober var der masser af forudsigelser i detailbranchen om, at vi ville stå over for en nedgang på 25-30 procent i år – og så kommer vi ud på den anden side på den her måde.«