Elektronikkæden Power har holdt igen med butiksåbninger den seneste tid, da fokus har været stift rettet mod at stabilisere forretningen og minimere et dundrende underskud.

Men nu er kæden klar til at træde på speederen igen. Fredag åbner Power en butik i Holbæk, og vanen tro er der dømt køtilbud og kundekaos.

»På fredag åbner vi vores første butik på Sjælland uden for Storkøbenhavn, så vi har planlagt det helt store skyts,« siger Jesper Boysen, administrerende direktør i Power, i en pressemeddelelse, og uddyber:

»Vi har vanvittige køtilbud, varer til rene foræringspriser, masser af konkurrencer samt mad og drikke fra morgenstunden.«

Jesper Boysen lover slagtilbud. Vis mere Jesper Boysen lover slagtilbud.

Butikken er Powers 13. i Danmark, bliver 1.300 kvadratmeter stor og skal ligge i Holbæk Mega Center.

Power selv forventer, at omkring 5.000 kunder vil strømme ind i butikken for at sikre sig billige tv-skærme, computere, og hvad der ellers er billigt til salg.

»Med vores Holbæk-åbning skruer vi op for konkurrencen og ned for priserne her i regionen,« lover Jesper Boysen.

Det er langt fra første gang, Power lancerer køtilbud i forbindelse med en åbning. Det samme har deres største konkurrent Elgiganten for vane, når de åbner nye butikker.