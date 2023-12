Kunderne i stort antal har revet sig i håret i frustration.

B.T. har således modtaget stribevis af henvendelser fra frustrerede læsere, der har stået i kø for at fortælle om deres dårlige oplevelser med PostNord.

I de seneste dage har B.T. således kunnet fortælle flere historier om fortvivlede PostNord-kunder, som har fået besked på at hente deres pakker i pakkeshops mange, mange kilometer fra deres hjem.

Værst er det gået ud over Esben Højer fra Hobro. Han blev sendt mere end 100 kilometer væk for at hente en pakke i Sæby i Nordjylland.

Men da han henvendte sig til PostNord, lød et høfligt men bestemt standardsvar – som adskillige andre B.T.-læsere også har modtaget ord for ord – fra postgigantens kundeservice, at der ikke var nogen hjælp at hente.

'Da vi har meget travlt og håndterer rigtig mange pakker i forbindelse med juletravlhed, har vi desværre ikke mulighed for at flytte din pakke. Jeg ved godt, at det er en ærgerlig situation at stå i, og jeg er virkelig ked af, at jeg ikke kan hjælpe dig,' lød beskeden om, at PostNord ikke havde tænkt sig at løfte en finger for at afhjælpe fejlen.

Men B.T. har efterfølgende forsøgt at komme til at tale med PostNord om de fejl, som at dømme ud fra antallet af frustrerede og rasende læserhenvendelser har et ganske stort antal.

PostNord har imidlertid givet besked om, at et interview ikke kan lade sig gøre.

I stedet har PostNords presseafdeling sendt skriftlige svar, hvor man konstaterer, at vi lige nu er i højsæsonen for pakkeleveringer.

»Selv om vores medarbejdere arbejder på højtryk for at levere den bedst mulige service, er det svært fuldstændig at undgå menneskelige fejl, når vi hver dag er ude med flere hundredtusinde pakker,« oplyser PostNords presseafdeling.

»Vi har indsat ekstra ressourcer i alle led for at imødekomme det ekstra arbejdspres, som vi ved fra tidligere år, kommer op til jul, men det er desværre ikke ensbetydende med, at der ikke kan ske enkelte fejl – og for dem, vil vi gerne beklage,« lyder svaret desuden.

PostNord mener dog, at det er for tidligt at svare præcist på, hvor mange pakker, der er blevet sendt i år.

»Der bliver sendt ekstra mange pakker fra Black Week starter, og til vi når om på den anden side af jul, og vi kan se, at der i år er markant flere collect-pakker end sidste år,« oplyser PostNords presseafdeling.

Collect-pakker er de pakker, som kunderne bestiller til udlevering i en pakkebutik og altså ikke med hjemmelevering.'

Mange får den samme besked fra kundeservice - at der er tale om en fejl, som PostNord beklager, men at der ikke kan gøres noget for at hjælpe. Hvorfor kan kunderne ikke få hjælp?



»Der er ingen tvivl om, at den periode vi befinder os i lige nu, udgør højsæsonen for pakkeleveringer, og er vores travleste tid på året - det gælder både i distributionen og i kundeservice,« skriver PostNord.

»Vi gør altid vores bedste for at give vores kunder den bedst mulige service, og vi er derfor ærgerlige over, at der har været tilfælde, hvor det ikke har været oplevelsen,« tilføjer man.

PostNord henviser desuden til, at man benytter chatbotten, som er tilgængelig døgnet rundt i selskabets app. Og kan appen ikke hjælpe tilstrækkeligt, er kundeservicemedarbejderne klar til at hjælpe via app eller telefon i udvalgte tidsrum.