Det er snart ved at være slut med de iskolde fadøl og den sprøde stegte flæsk på Lyngby Hovedgade 78.

Søndag den 16. september er det slut. Efter 46 år på stedet drejer Post-Pub i Kongens Lyngby nord for København nøglen om. Det oplyser pubben selv på Facebook.

'Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige TUSIND TAK til alle forhenværende- og nuværende gæster samt medarbejdere, som har haft deres gang i vores forretning i årenes løb,' skriver pubbens personale.

Samtidig forklarer pubbens ejer, at det ikke er en beslutning, han selv har taget.

'Ejendommen er blevet solgt, og de nye ejere ønsker ikke at drive forretningen videre, vi ved derfor ikke, hvad der kommer til at ske fremadrettet, men ejendommen vil bestå,' fremgår det af opslaget.

Post-Pub åbnede første gang 27. april 1972 og blev grundlagt af Jørn Bak Sørensen, der døde for nogle år siden. Sønnen Carsten Bak Sørensen driver i dag stedet.

Navnet refererer til dels til, at stedet er inspireret af engelske pubber og at Lyngby Posthus lå lige ved siden af.

Det seneste regnskab for selskabet Jørn Bak Sørensen ApS, der driver Post-Pub, viser dog også, at det i de senere år ikke har været nogen guldgrube at lange pub-mad og øl over disken. Både i 2016 og 2017 har stedet haft blodrøde tal på bundlinjen - sidste år et underskud på knap 1,9 millioner kroner.