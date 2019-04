En sur smiley for forkert håndtering af fødevarer og en bøde på 10.000 kroner.

Sådan lyder dommen efter at Fødevarestyrelsen foretog en ordinær kontrol hos Retour Steak-afdelingen på Ny Østergade i København.

Det blev nemlig observeret, at temperaturen på restaurantens fisk blev målt til 4,4°, men uemballerede ferske fiskevarer må max opbevares ved 2 grader.

Varerne blev kasseret straks efter besøget.

Driftsleder i restauranten, Jesper Markussen, fortæller, at anmærkningen skyldes et defekt køleskab.

»Køleskabets display viste én temperatur, men temperaturen i selve køleskabet var anderledes,« siger han til B.T og fortsætter:

»Vi ved stadig ikke, hvorfor at denne fejl opstod,« siger han.

Restauranten har efterfølgende skiftet alle deres køleskabe.

Derudover har de fået installeret termostater inde i køleskabene, så restauranten fremover kan dobbelttjekke varernes temperaturer. Det er alle kædens tre restauranter, som har fået indført 'dobbelttjek-system'.

Jesper Markussen forklarer, at restauranterne fremover vil være overforsigtige, så denne slags fejl ikke sker igen.

»Vi er sindssygt ærgerlige over den her smiley. Det gælder især vores kokke, for de er utroligt fagligt stolte,« siger han.

Det er første gang, at Retour Steak modtager en dårlig smiley i en af deres tre restauranter, som ligger i Aarhus og københavn.

I 2018 blev der givet hele 1.311 smileyer, som har nedadpegende mundviger, til spisesteder landet over.