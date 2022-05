Tomater, kartofler, løg, græskar og krydderurter.

I 33-årige Trine Larsens gårdhave i Rønne er der de sidste seks år blevet dyrket lidt af hvert.

Og selvom det startede som et 'hyggeprojekt', er interessen ikke blevet mindre med årene. Tværtimod.

For når fødevarepriserne er røget på himmelflugt, lemper det madbudgettet.

»Selvfølgelig tager det tid, men det er ikke besværligt. Og hvis jeg er heldig, så er jeg selvforsynende på grøntsagsfronten indtil september, måske oktober,« siger Trine Larsen.

Særligt de seneste to år har de sparede penge i supermarkedet været en motivationsfaktor for at holde gang i de grønne fingre.

I den varme vindueskam får planterne lov at vokse. Når de er store nok, bliver de flyttet udenfor. Foto: Privatfoto Vis mere I den varme vindueskam får planterne lov at vokse. Når de er store nok, bliver de flyttet udenfor. Foto: Privatfoto

I april talte B.T. med Trine Larsen, der dengang var på overførselsindkomst og levede for 250 kroner om ugen, når de faste udgifter var betalt. I dag er hun godkendt til fleksjob.

»For mig er det billigere at dyrke grøntsagerne selv. Det kræver ikke andet end et frø, jord og vand ,og året efter så er der friske forsyninger.«

Men spørger man Henning Otte Hansen, der er fødevare- og ressourceøkonom ved Københavns Universitet, er det ikke sikkert, at det økonomisk kan betale sig at plante frø i haven.

For selvom fødevarepriserne stiger hele vejen rundt, er det ikke i frugt- og grøntafdelingen, at den største stigning har vist sig.

»Hvis det skal kunne betale sig, skal det være fordi, at det betyder meget for en, at fødevarerne er økologiske og helt friske,« siger han og fortsætter:

»Enkelte steder – som ved for eksempel asparges, bær og frugt – kan der være lidt penge at spare. Simpelthen fordi, at den type grønt kan holde sig frisk længere i en køkkenhave.«

Heller ikke at anskaffe sig høns, som så mange ellers har fået interesse for, kan ifølge Henning Otte Hansen betale sig.

»Jeg tror ikke, at man kan spare penge ved at holde høns. For det kræver både at man køber eller selv bygger faciliteter, løbende køber fodder m.m.,« siger han og fortsætter:

»Dermed ikke sagt, at det er en dårlig idé. At holde høns kan hjælpe mod madspild, fordi man kan fodre dem med sine rester. Og det kan give både børn og voksne en god forståelse for forbrug.«

På Rosengård Friland, der sælger høns til både private og erhverv i Jylland, på Fyn og Sjælland, er efterspørgslen på høns stukket helt af. Her er også prisen på en høne steget. Simpelthen på grund af de usikre priser på foder og energi.