Der bliver skruet ned for det populære befordringsfradrag næste år, og pendlerne vil altså selv skulle betale lidt mere for at køre på arbejde.

Det er Skatterådet, der har besluttet at sænke taksten i forventning om, at benzinpriserne næste år vil falde.

Pendlerne kan se frem til, at satsen sættes ned fra 1,96 kroner i år til 1,90 kroner per kilometer næste år for transport mellem 25 og 120 kilometer om dagen.

For kørsel ud over 120 kilometer dagligt sænkes taksten fra 0,98 kroner per kilometer i år til 0,95 kroner i 2021.

Befordringsfradraget sænkes næste år. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Befordringsfradraget sænkes næste år. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hvis man pendler 100 kilometer om dagen, falder fradraget fra 148,96 kroner om dagen i år til 144,40 kroner om dagen næste år, mens værdien af fradraget falder fra 38,40 kroner til 37,00 kroner om dagen.

Pendleren i eksemplet mister altså i rede penge 1,40 kroner om dagen.

Det viser beregninger fra Danske Bank.

»Det er naturligvis ikke noget, der vender op og ned på familieøkonomien eller på beslutningen om, hvor man skal bo og arbejde. Men helt uden betydning er det selvfølgelig ikke,« siger privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen.

Privatøkonom hos Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Privatøkonom hos Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen. Foto: Søren Bidstrup

Det faldende befordringsfradrag afspejler, at benzinpriserne ventes at falde fra 12,33 kroner i år til 11,31 kroner næste år.

Det skal her nævnes, at Skatterådets forventninger til benzinpriserne i 2020 viste sig at ligge væsentligt højere end den faktisk prisudvikling, som blev kraftigt påvirket i nedadgående retning af corona-krisen.

Benytter man bedfordringsfradraget er det en god ide at tjekke forskudsopgørelse for 2021, som blev tilgængelig på Skat.dk i dag.

Ellers er der nemlig en risko for, at man får et gedigent skattesmæk i 2022.

Det skyldes, at tusindvis af danskere har en forskudsopgørelse med befordringsfradrag for alle eller de fleste af årets arbejdsdage.

Da mange danskere også i 2021 kommer til at arbejde mere hjemme end normalt på grund af coronaen, skal man huske at rette befordringsfradraget til, hvis man vil undgå et skattesmæk i 2022.

Sidste år gjorde 22 procent af alle skattepligtige danskere brug af befordringsfradraget.