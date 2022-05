Er du en af de mange danskere, som har et F5-lån?

Så er du blevet udsat for noget, der både er dramatisk – og yderst overraskende.

I september 2021 var renten negativ, men sådan er det bestemt ikke længere.

Nu er renten på et F5-boliglån lige under to procent. Så høj har den ikke været i 10 år, skriver Finans.

Alene siden nytår er renten på F5-lånet næsten tredoblet.

En udvikling, der er kommet bag på alt og alle.

»Da vi stod ved årets indgang, forventede de fleste økonomer en moderat stigning i boligrenterne i 2022. Ingen officielle analyser spåede den udvikling, vi har været vidne til. Det er gået langt hurtigere end forventet,« siger Nordea Kredits chefanalytiker Lise Nytoft Bergmann til Finans.

Den dramatiske udvikling gør ondt på mange danskere.

Nærmere bestemt de boligejere, som skal have en ny rente ved de kommende auktioner over fleksobligationerne.

Hvor et nyt afdragsfrit F5-lån på en million kroner i starten af året kostede 670 kroner efter skat, er den månedlige ydelse nu helt oppe på 1.800 kroner.

Lån med afdrag er knap så hårdt ramt.

Det samme gælder F1- og F3-lånene.

Alt er dog ikke sort i sort for danske boligejere. Som boligejer med et fastforrentet realkreditlån har du nemlig en gylden mulighed for at skære en kæmpe luns af din restgæld.

Hvordan kan du læse meget mere om HER.