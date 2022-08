Lyt til artiklen

Det er ikke kun gæsterne, der sejler på et af Københavns mest kendte bryghuse. Det samme gør rengøringen.

Fødevarestyrelsen var i sidste uge på besøg på Nørrebro Bryghus for at gennemgå hygiejneforholdene.

Det resulterede i en bøde på 10.000 kroner.

»I ventilation i kølerum i kælder ses der tykke belægninger af snavs og formodet skimmel. I samlinger på flere reoler i kølerummet ses der snavs og skimmel,« skriver Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport.

Ved et afløb på gulvet blev der desuden fundet snavs og gamle madrester.

»Vi erkender vores fulde ansvar og har også taget action på det. Vi har behov for at få skiftet noget maskineri i kølerummet ud med noget nyt, så det er lettere at få gjort rent,« bryghusets direktør, Martin Thomsen, til B.T.

Senere under tilsynet måtte Fødevarestyrelsen atter løfte pegefingeren, fordi bryghusets egenkontrol ikke var korrekt dokumenteret.

Forholdet udløste en indskærpelse – det samme som en advarsel – med to gebyrbelagte, opfølgende kontroller.

Nørrebro Bryghus har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg.

Det betyder, at Fødevarestyrelsen nu kategoriserer bryghuset som en ‘virksomhed med dårlig regelefterlevelse’.

Det giver styrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug under visse forudsætninger. Blandt andet gennem skærpede kontroller med to tilsynsførende i stedet for en.

Nørrebro Bryghus skal dertil betale gebyr for den tid, som de tilsynsførende bruger på at udføre fødevarekontrollerne.

»De sidste ti år har vi haft elitesmileyer og ikke en eneste anmærkning. Jeg er utrolig ked af, at vi har været gennem et kvartal, hvor tingene ikke har været, som de skulle,« siger bryghusets direktør, Martin Thomsen.

Nørrebro Bryghus er et økologisk mikrobryggeri med tilhørende restaurant og bar beliggende i Ryesgade på Nørrebro i København.