Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fitnessure og smartwatches hitter som aldrig før, men nu viser det sig, at de har en slagside.

Flere og flere opsøger lægen på baggrund af data fra urene, men det er en dårlig idé, advarer læger, som oplever stigende kø.

Det skriver Jyllands-Posten søndag.

Landets læger kommer nu med et opråb om, at man lader være at opsøge sin læge, bare fordi ens urs sundhedsdata slår ud. Det er især i de større byer, at problemet opleves.

»Der er et segment, der går og monitorerer sig selv, og som bliver forfærdeligt bekymrede og kontakter deres læge, når de ikke forstår tallene i deres fitnessure.«

»Dels optager det pladser fra folk, der rent faktisk er syge, dels risikerer vi, at det bidrager til overdiagnostik,« siger Bolette Friderichsen, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM, til Jyllands-Posten.

Ifølge avisen viser en ny undersøgelse fra Dansk Erhverv, at 14 procent af danskerne har udvekslet sundhedsdata med deres læge inden for de seneste seks måneder.

Det er en stor stigning i forhold til 2018, hvor tallet var på blot tre procent.