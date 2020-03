Mandag aften fik op mod 300 medarbejdere hos de dybt populære og landsdækkende restaurantkæder Dalle Valle og Café A en rigtig kedelig besked.

Alle er fyret med øjeblikkelig virkning.

Det bekræfter Niels Rønnebech, bestyrelsesformand for Café A og Dalle Valle, overfor B.T.

Det er nedlukningen på grund af coronakrisen, der har fået alvorlige konsekvenser for kæderne.

»Det er korrekt, at Dalle Valle og Café A ikke har nogen ansatte lige nu,« siger Niels Rønnebech:

»Det er en forfærdelig situation for alle.«

Han er tydeligt berørt af, at situationen er blevet så alvorlig på så kort tid.

»Vi kæmper for at få vores virksomhed til at overleve. Vi er gået fra at have en kæmpe daglig omsætning til at have nul. Samtidig har vi fortsat vores faste omkostninger,« siger Niels Rønnebech:

»Det er surrealistisk. Helt surrealistisk. Det berører os virkelig. Det berører os menneskeligt.«

Han forklarer, at man har set på regeringens hjælpepakker og vurderet, at det ikke er en gangbar vej at gå.

»Lige nu ved vi ikke, hvornår vi kan åbne op. Nogle siger, der kan gå to måneder. Og når vi så åbner op, hvordan ser det så ud? Det bliver jo nok ikke sådan, at folk bare strømmer ud på restauranterne. Vi aner intet, og vi kan ikke garantere alle medarbejdere, at der er et job til dem på den anden side af det her,« siger Niels Rønnebech, og forklarer:

»Vi har set på regeringens pakker. Men i vores branche har man brug for fleksibilitet. Og når man ser de pakker, så er det sådan, at hvis man fyrer nogen, man har fået hjælp til at betale med de pakker, så bliver der gjort krav.«

Han håber dog på, at Café A og Dalle Valle kan slå dørene op, når danskerne en dag får besked på, at de igen trygt kan gå på restaurant.

Og til den tid skal kunderne være 'hjerteligt velkomne', lyder det.

»Og der har vi et håb om, at mange af de medarbejdere kan komme tilbage. Men lige nu er vi nødt til at varetage virksomhedens økonomi, så vi kan komme ud på den anden side,« siger Niels Rønnebech:

»Og vi skal også sørge for, at vores medarbejdere kan komme ud og få noget understøttelse. Men selvfølgelig er vi berørte af det her. Det er meget surrealistisk.«