Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tidligere på ugen lancerede IKEA sin nye Varmblixt-kollektion, som er et samarbejde med den anerkendte hollandske designer Sabine Marcelis.

Den blev udsolgt på rekordtid – og nu advarer designeren, skriver DinSide.

»En påmindelse om ikke at betale en masse penge for disse lamper, da de bliver genopfyldt,« skiver hun.

Kollektionen består blandt andet af en såkaldt 'doughnut lampe', som nu sælges på brugtmarkeder til overpris.

Den pågældende lampe koster cirka 400 danske kroner i IKEA, men sælges til over 1.200 danske kroner på norske brugtmarked-hjemmesider.

I Danmark har B.T. blandt andet kunnet finde en anden type lampe fra kollektionen, der koster 1.199 danske kroner, men sælges på DBA til 2.000 danske kroner.

DinSide skriver også, at de har fundet eksempler fra Holland, hvor forskellige lamper fra kollektionen sælges for over 37.000 danske kroner.

IKEA ved ikke præcis, hvornår den populære kollektion kommer op hylderne igen, men de lover, at det sker.