Titusindvis af danskere bruger den populære 'Min Strøm'-app til at tjekke de daglige strømpriser. Nu skal de vænne sig til nye vilkår.

For den er ikke længere – helt – gratis.

»Min drøm er at gøre 'Min Strøm' til en sund virksomhed med organisk vækst,« siger bagmanden Philip Engberg til Finans.dk:

»Det er selvfølgelig en kæmpetest nu, hvor det viser sig, om brugerne vil betale eller ej, men jeg håber, at appen skaber så meget værdi for brugerne, at de er villige til at betale.«

Sådan ser den nye betalingsbrugerflade hos 'Min strøm' ud.

Ifølge mediet strømmer brugerne stadig ind i appen, der kom på markedet i april. I gennemsnit kommer der 10.000 nye til om dagen.

De kan stadig uden betaling se de daglige strømpriser, men vil de kigge nærmere på en prognose for de kommende syv dage, koster det nu penge.

Prisen er 25 kroner om måneden, mens rabatten stiger, jo længere en periode man binder sig til. Det er også muligt at købe sig et livstidsabonnement.

Philip Engberg har valgt at indføre brugerbetaling for stadig at kunne være uafhængig og ikke i lommen på investorer eller energiselskaber.

Ifølge Philip Engberg tog den en uge at udvikle 'Min Strøm'-appen. Også en Android-udgave af den er på vej.