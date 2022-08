Lyt til artiklen

TV 2 Play sætter endnu engang priserne op.

Denne gang gælder det allerede eksisterende kunder på streamingtjenesten.

Det skriver recordere.dk.

I maj 2022 steg priserne på TV-pakkerne ‘Favorit’ og ‘Favorit + Sport’ for nye kunder på TV 2 Play. Disse prisstigninger kommer nu til at gælde alle kunder – nye som gamle.

»Når priserne for ’Favorit’ og ’Favorit + Sport’ ændres, er det blandt andet, fordi TV 2's sportsrettigheder giver adgang til nyt indhold i disse to pakker – udvalgte sportsrettigheder er også tilgængelige i ’Favorit’-pakken, når TV 2 eksempelvis sender landskampe på hovedkanalen,« oplyser TV 2 til recordere.

Den dyreste pakke (Favorit + Sport uden reklamer) kommer nu til at koste 219 kroner om måneden for alle brugere.

Sidste år skrev B.T. også om stigende priser hos streamingtjenesten. Intet tyder på, at det fremadrettet kommer til at blive billigere at se især sportsbegivenheder på TV 2 Play.

I marts 2022 rundede streamingtjenesten svimlende 900.000 abonnementer.

De nye priser for gamle kunder på TV 2 Play træder i kraft fra oktober 2022.