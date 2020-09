En enkelt stjerne.

Mere blev det ikke til, da Berlingske for nylig besøgte Café Vivaldi på Bremerholmen i København.

Avisens anmelder var mildest talt ikke imponeret over hverken maden, prisniveauet eller betjeningen på kæderestauranten, som efterhånden har filialer over det meste af landet.

Stedet bliver beskrevet som »en velsmurt og kynisk frokostmaskine af højeste kaliber.«

Foto: Tobias Kobborg Vis mere Foto: Tobias Kobborg

Og også hygiejnen på stedet lader tilsyneladende en del tilbage at ønske. For eksempel var et af toiletterne ifølge anmelderens ledsager »oversprøjtet med, hvad der uomtvisteligt lignede fækalier.«

Anmelderen og hans ledsager fik serveret den forkerte øl, og derefter står skuffelserne simpelthen i kø, kan man forstå af anmeldelsen.

Forretten var »et sandt gastronomisk rædselskabinet af en hapser-tallerken«, og restauranten kritiseres for både brug af for mange halvfabrikata og dårlige råvarer.

»Af de monstrøse gastronomiske anakronismer var en klæg tunmousse med dåsemajs, der primært smagte af klistret industrimayonnaise og dåsemajsvand, særligt elendig. Ved siden af lå en trio af knastørre, næsten plastiske tigerrejer med hvinende sød chilisovs »på et leje« af brunlig avocado. En stenhård, umoden honningmelon og et par selvdøde jordbær flankeredes af en sej skive lufttørret skinke, der mest smagte af gammelt køleskab,« lyder beskrivelsen blandt andet.

»Et rædselskabinet af gastronomiske forbrydelser,« lyder bedømmelsen af denne forret på Café Vivaldi. Foto: Tobias Kobborg Vis mere »Et rædselskabinet af gastronomiske forbrydelser,« lyder bedømmelsen af denne forret på Café Vivaldi. Foto: Tobias Kobborg

Det er ikke første gang, at Vivaldis filial på Bremerholm får dårlige anmeldelser i en af de store dagblade.

Tilbage i januar besøgte Politiken stedet, men dengang blev det dog til to stjerner.

Ved den lejlighed sagde udviklingschef hos Cafe Vivaldi, Thomas Munkholm, til B.T., at de dårlige anmeldelser ikke bekymrede ham så meget.

»En anmeldelse er jo baseret på en persons holdning om et sted. Smag og behag er jo forskelligt fra menneske til menneske.«

»Vi har mange gæster hver eneste dag, og vi gør alt, hvad vi kan for, at vores koncept er up to date, men det er og bliver aldrig 'fancy' Vesterbro eller Østerbro-mad, som vi kører med.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Café Vivaldi til den nye anmeldelse i Berlingske.

Udviklingschef Thomas Munkholm skriver denne gang i et mail-svar:

»Anmeldelsen er fra Berlingske, og du er fra BT. Sidst, da vi fik anmeldelse fra Politiken, kontaktede i os også. Ligesom den gang er der ikke grund til at koge mere suppe på denne anmeldelse.«