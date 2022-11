Lyt til artiklen

Julen står for døren, og mange virksomheder i Danmark giver julegaver.

Men mange af de virksomheder skal tænke sig om en ekstra gang, inden de giver gaver,

Ellers risikerer gaven at ende som en skatteregning til de pågældende ansatte. Det skriver revisionsfirmaet BDO i sit nyhedsbrev Depechen ifølge Nordjyske.

I mange danske virksomheder modtager de ansatte et link til et digitalt julegavekatalog, hvori de selv kan vælge deres egen julegave. Og det er helt efter bogen, hvis blot der ikke kan vælges mellem mere end cirka 25 forskellige gaver. I så fald anses det for en såkaldt tingsgave.

»I alle andre tilfælde sidestilles gavekort med kontanter og udløser derfor beskatning. Det gælder især de populære Smartbox samt gavekort til stormagasiner eller handelsstandsforeninger, hvor gavekortet har en meget bred anvendelsesmulighed,« skriver Senior Manager hos Skat, Martin William Boel Kristensen, og fortsætter:

»Det er en udbredt misforståelse, at skattemyndighederne ser igennem fingrene med gavekort af beskeden værdi. Det gør de ikke. Så sent som sidste år blev der således offentliggjort en afgørelse, hvor en kommune blev pålagt at lønindberette en række gavekort med en pålydende på kun 150 kroner.«

Og før det krævede Skat, efter et kontrolbesøg på en stor arbejdsplads, at man skulle beskatte af over 350 gavekort givet som lejlighedsgaver.

Det på trods af, at gavekortene havde et gennemsnitligt pålydende på under 300 kroner. Enkelte på kun 50 kroner.