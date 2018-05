Gennem årtier har vi elsket smagen af vanilleis, men efter at prisen på vanille har nået rekordhøjder, siger flere butikker nu fra.

Det skriver britiske The Telegraph.

Omkring 85 procent af verdens produktion af vanille kommer fra den tropiske ø Madagskar, der ligger ud for Afrikas østlige kyst.

Her efterlod cyklonen Enawo sidste år store ødelæggelser i en tredjedel af øens plantager. Det har - sammen med politisk uro og optøjer i landet samt en øget efterspørgsel efter naturlige ingredienser i form af ægte vanille frem for syntestiske alternativer - sendt priserne på himmelflugt. Også herhjemme, hvor en enkelt vanillestang i flere supermarkeder nu koster over 80 kroner.

Billedet her er fra 8. marts 2017, Madagskar. Brandfolk fjerner et væltet træ efter cyklonen Enawo. Foto: RIJASOLO

Siden 2016 er prisen for vanille steget med 500 procent til omkring 3.750 kroner pr. kg., mens et kg. sølv på råvarebørserne tirsdag kan fås til omkring 3.300 kroner.

Det har Julie Fisher, der driver isbutikken Ruby Violet med to butikker og en vogn i London, taget konsekvensen af og pillet vanilleisen af sortimentet.

»Mange kommer og spørger om vanilleis og tror, det er en joke, når jeg fortæller dem, at jeg har ikke har det længere. Det er meget trist,« siger hun til The Telegraph.

Helt så slemt står det ikke til herhjemme. I hvert fald ikke endnu.

Coop: Salget er ikke påvirket

Hos Coop, der er næststørst på dagligvaremarkedet, er der dog ingen udsigt til lavere vanillepriser.

»Sidste år tegnede vi nogle lange kontrakter, der hjælper os noget, men vi forventer, at priserne på vanille holder sig oppe resten af året,« siger Lars Aarup, der er analysechef i Coop.

Det lader dog ikke til at afskrække kunderne i Fakta, SuperBrugsen, Irma og Kvickly. De køber nemlig lige så mange vanillestænger, som de gjorde før de vilde prisstigninger.

»Det er ikke en vare, man køber så tit. Hvis det var letmælk, der var blevet så meget dyrere, havde forbrugerne sikkert fundet alternativer,« siger Lars Aarup, der vurderer, at producenter i andre lande vil sætte skub i produktionen.

Hos Paradis Is, der fremstiller og sælger økologisk is fra sine 46 butikker i hele landet, kan kommerciel direktør Søren Frank Hansen berolige bekymrede vanilleis-elskere.

»Vi kommer ikke til at hæve prisen på vanilleis, selv om vanillen er steget i pris. Vi kommer heller ikke til at ændre på opskriften, og vi vil fortsat have vanilleis i alle vores butikker hver dag,« siger han.

Ligesom Coop har Paradis Is aftalt med sin leverandør, at prisen er fast i hele 2018. Derfor bliver Paradis Is ikke helt så hårdt ramt af stigningerne i første omgang.

»Vanilleis er en stor sællert hos os, men heldigvis har vi også andre populære varianter,« siger han.