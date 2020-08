Horder af danskere pakker normalt kufferten i efterår- og vintermånederne for at rejse til Thailands paradisiske strande og varme klima.

Det har dog i lang tid været et lukket land på grund af coronapandemien, men nu åbner Thailand op for en løsning med den tiltrængte turisme.

Før du bestiller billetten og booker dit hotel, er det dog værd at læse det med småt. Turisterne får nemlig ikke frit løb af frygt for et voldsomt smitteudbrud.

Ordningen, som skal tiltrække udenlandske gæster, har fået navnet 'Sikker og forseglet' og er langtfra en drømmeferie for mange af de danskere, som gerne vil til Thailand i år.

Phuket i slutningen af marts 2020. I flere måneder har Thailand været lukket for udenlandske gæster.

Det hele begynder i lufthavnen, når du lander. Rejsende skal her testes for coronavirus, ligesom det er tilfældet i mange andre lande.

Herefter vil turister i første omgang udelukkende kunne flyve til den populære ø Phuket, hvor de skal i karantæne på et udvalgt resort i 14 dage.

Ministeren for turisme nævner i den forbindelse Patong Beach, som mest er kendt for sin festlige gader og farverige natteliv. Her vil man oprette en kilometerlang zone for de resorter, hvor der er turister.

De udenlandske gæster kan i karantæneperioden bevæge sig ud på stranden og nyde den smule af det smukke Thailand, som den meget begrænsende zone tillader dem.

Det er ikke en løsning, som tiltrækker turister tilbage til Thailand. Det er ikke mange, som vil være låst til et resort i 14 dage. Lars Thykier, direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

Ønsker man at se mere af landet og rejse væk fra sit hotel og de få hundrede meter strand, som man skal holde sig til, er det først muligt efter 14 dage.

Vil man helt forlade øen og videre ud i landet, kræver det yderligere syv dages karantæneperiode og endnu en coronatest.

Ansatte på hotellerne i karantænezonerne vil også være tvunget til at gå i karantæne, hvis de forlader området, og skal løbende testes for corona.

Myndighederne arbejder også på en løsning, så turisterne kan nyde godt af wellness og spabehandlinger på hotellerne.

En tjener arbejder på stranden i Phuket i begyndelsen af marts, hvor der stadig var turister i landet.

Planen for genåbningen af turismeindustrien blev præsenteret af Thailands minister for turisme, Phiphat Ratchakitprakarn, i forrige uge.

Regeringen har ifølge CNN godkendt planen, som nu blot mangler at blive blåstemplet af lokale beboere i en offentlig høring.

Den populære ø Phuket vil være prøvekanin i forsøget på at finde en coronasikker model for at modtage turister igen. Bliver det en succes, kan andre destinationer også blive inkluderet.

Foreløbig kan de første turister regne med at kunne komme ind i Phuket fra 1. oktober.

Arkivfoto af Andamahavet oktober 2019.

De strenge krav og karantæneregler vil dog ikke falde i god jord hos mange af de godt og vel 150.000 danske turister, som hvert år rejser til Thailand.

Det fortæller Lars Thykier, der er administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

»Det er ikke en løsning, som tiltrækker turister tilbage til Thailand. Det er ikke mange, som vil være låst til et resort i 14 dage,« siger han.

Ud af de godt og vel 150.000 danskere, der årligt rejser til Thailand, gør to tredjedele det i efteråret og vintermånederne.

Den nuværende model for turistrejser kan betyde, at op mod 60.000 danskere helt vælger at droppe ferien. Som det ser ud nu, passer det bedst for dem, der rejser til Thailand i længere perioder.

»Det er en start, men det er ikke et godt produkt for folk, som vil holde en almindelig ferie og gerne vil ud og se landet,« siger han.

I Lars Thykiers optik er det endnu et slag, som rammer den blødende rejsebranche. I stedet for solferie til Thailand tror han på, at skiferierne igen får medvind, da bookingerne allerede nu stiger.

Det er ikke kun danskerne, som med afsavn mindes, hvordan man tidligere kunne rejse verden rundt uden restriktioner og smittefare.

I Thailand er turisme en livsnerve, og pandemien har gjort ondt. Rigtig ondt. I de første syv måneder af 2020 er turismen faldet med 70 procent.