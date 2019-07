Utilfredse kunder har fået nok af webbutikken Styled.dk, der ifølge dem hæver penge før de sender varer - hvis de overhovedet sender den.

Kunderne er nu gået til politiet, hvor det nye center til bekæmpelse af it-svindel, LCIK, vil se på i alt 18 sager.

»Vi skal i gang med den indledende efterforskning og undersøge, hvorfor kunderne ikke modtager deres varer. Det behøver jo ikke være et strafferetsligt forhold, det kan også være en 'dårlig forretningsmodel'. Der kan være mange årsager til, at en vare ikke kommer ud, fejlvurdering af lager og lignende,« siger Trine Møller, der er centerchef hos LCIK til Århus Stiftstidende.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan et gratis ur til en værdi af 399 kroner fra Styled.dk viste sig at kunne købes for 15,55 kroner på internetmarkedspladsen eBay.

I marts, da B.T. omtalte den sag, fik Styled.dk en byge af dårlige anmeldelser på Trustpilot. Styled.dk endte med at droppe kampagnen med det billige ur.

I dag har virksomheden tre stjerner på Trustpilot, men det betyder altså langt fra, at alt er fryd og gammen.

Forbrugerombudsmanden har fået 17 henvendelser fra kunder, der ikke er tilfredse med Styled.dk's måde at drive forretning på.

De har modtaget kopivarer, de er blevet opkrævet betaling før afsendelse af varen - eller de har slet ikke fået varen.

En af sidstnævnte kunder er Karsten Jensen, der i april bestilte et par cowboybukser for 378,50 kroner hos Styled.dk.

Da vi talte med ham 2. maj, var bukserne stadig ikke dukket op.

»Jeg har flere gange fået at vide af dem, at jeg bare skulle vente to til tre dage, og så ville jeg modtage min vare. Men jeg har stadig ikke modtaget mine bukser, selv om jeg har betalt,« sagde han dengang.

Men trods de mange eksempler er det dog endnu for tidligt at konkludere, at reglerne er blevet overtrådt, lyder det fra Forbrugerombudsmanden.

»Nu skal vi undersøge klagerne nærmere, for eksempel hvilke forbrugerbeskyttende regler som kan være overtrådt, og om klagerne har sendt tilstrækkelig dokumentation for det, som der klages over. Når vi har kortlagt henvendelserne, vurderer vi, om det giver anledning til at kontakte den erhvervsdrivende. Men jeg kan bekræfte, at vi har modtaget 17 henvendelser,« siger Susanne Bager, jurist hos Forbrugerombudsmanden, til Århus Stiftstidende.

Styled.dk har ikke ønsket at stille op til et interview om de mange klager fra kunder, men afviser i en e-mail til Århus Stiftstidende, at webbutikken har sendt kopivarer.

'Vi har været i en kæmpe vækst de seneste måneder, og har haft svært ved at kunne nå at pakke alle 5-600 pakker dagligt. Dog har vi fået flere på teamet og er up-to-date igen. Dette kan du også se på f.eks vores trustpilot, at skuden er vendt igen,' lyder svaret fra en supportmedarbejder, der kalder sig Louise.

Styled.dk's direktør Pia Fibiger Jensen havde ikke tid til at svare på kritikken.