Sorte og grønne plamager af skimmelsvamp sad på alt fra vægge og gulve til vindueskarme og døre, da fødevarestyrelsens rejsehold i midten af februar mødte op hos The Bagel Co. på Østerfælled Torv i København.

På samme besøg havde kontrollanterne stødt på en pose rødløg og rørepinde til kaffen i forrummet til toilettet. Besøget fik konsekvenser.

Fødevarestyrelsens rejsehold kvitterede med en bøde på 10.000 kroner.

Det var nemlig ikke første gang, kontrollanterne var stødt på problemer i The Bagel Co. på Østerbro.

I september 2018 fandt fødevarestyrelsens udsendte brune og sorte belægninger i butikken.

I november fandt de sorte belægninger og rust, mens der var direkte åbent fra toilettet ud til fødevarer.

I januar 2019 fandt de så jordslåede pletter ved kaffemaskine og køleskab.

Tre indskærpelser i træk, og så faldt hammeren altså den 13. februar 2019 med en bøde på 10.000 kroner og et påbud.

Foto: BAX LINDHARDT

Et nærmere kig på The Bagel Co.’s generelle smiley-statistik viser da også, at kæden har en ringere regelefterlevelse end gennemsnittet.

Af de rapporter, der fremgår på fødevarestyrelsens hjemmeside, har fødevarestyrelsen udarbejdet 16 rapporter i kædens butikker siden 1. marts 2018. Ni af dem er endt med en glad smiley. Fem er endt med en indskærpelse. To er endt med bøder.

Dermed høstede The Bagel Co. en glad smiley i godt 56 procent af de rapporter, der ligger på fødevarestyrelsens hjemmeside fra den periode.

Gennemsnittet i 2018 for alle virksomheder var en glad smiley i knap 84 procent af alle rapporter.

Ud over The Bagel Co. på Østerbro har Frederiksberg-filialen også fået én over nakken.

Det skete i oktober 2018, da fødevarestyrelsen fandt sorte belægninger og generelt mangelfuld rengøring i butikken. Det kostede 5.000 kroner.

De kritiske rapporter er fordelt på fire af kædens i alt ti butikker.

The Bagel Co. har taget konsekvensen på Østerbro.

Foto: BAX LINDHARDT

I en mail til B.T. forklarer de, at de gennem længere tid har forsøgt at få udlejeren til at affugte lokalerne, ligesom de selv har forsøgt.

Nu er butikken så lukket helt ned.

'Vi har valgt at lukke butikken og afvente en gennemgående renovering med deraf manglende omsætning, udgifter til husleje og lønninger,' skriver The Bagel Co. i en mail.

Butikken forventes at være lukket fire uger endnu.

Konfronteret med den generelle smiley-statistik, mener The Bagel Co. dog ikke, at der er problemer med hygiejnen i kæden.

'Vi synes ikke, vi har et generelt problem. Vores ansatte består af skiftende primært unge mennesker, som vi løbende træner og uddanner til at håndtere fødevarer på bedste måde, så vi opfylder såvel gældende lovgivning som vores egne høje standarder til håndtering af mad,' skriver The Bagel Co. i en mail:

'Disse unge mennesker arbejder hårdt og så godt, de overhovedet kan på at give den bedste bagel, og jeg vil ikke hævde, at der aldrig sker fejl. I The Bagel Co. er de eneste, der ikke laver fejl, dem, der ikke laver noget.'

The Bagel Co. forklarer herefter flere forhold, der har mundet ud i dårlige rapporter – blandt andet misforståelser mellem rengøringsfolk og personale.