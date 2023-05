En Android-app var helt fin til at begynde med.

Men sådan blev det ikke ved med at være.

Et it-sikkerhedsfirma har opdaget, at en populær Android-app til at lave skærmoptagelser efter lang tid begyndte at spionere mod sine brugere.

Det skriver Techcrunch.

Appen, der nåede at have titusinder af downloads, stjal optagelser med mikrofonen og andre dokumenter fra brugerens telefon.

'iRecorder – Screen Recorder', som appen hedder, introducerede ny kode med en opdatering efter et år.

Men koden gav appen lov til at smug-uploade et minut lyd fra mikrofonen hvert kvarter, mens også dokumenter, hjemmesider og mediefiler blev stjålet.

Appen er siden forsvundet fra Google Play-butikken. Hvis du stadig har appen, skal du slette den, lyder det fra firmaet, ESET.

Det er ifølge Techcrunch ikke unormalt, at apps med denne slags problemer slipper igennem sikkerhedsnettet hos Google og Apple. De undersøger begge nye apps for malware, før de bliver publiceret på app storen, men nogle gange glipper det.

Sidste år forhindrede Google ifølge eget udsagt mere end 1,4 millioner apps, der overtrådte brugernes privatliv, i at komme på Play Store.