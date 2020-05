Selvom foråret ikke ligefrem har være fyldt med glæde og begejstring for mange – har der nok været anledning til at fylde stuerne med lidt glad popmusik i Beal-hjemmet.

Hitmageren, der blandt andet har ørehængerne ”Golden” feat. Lukas Graham og ”Twerk it like Miley” feat. Christopher på CVet, har nemlig solgt villaen i Greve syd for København på under en måned.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Brandon Beal og fruen Kathrine sendte deres 173 kvadratmeter store villa på markedet i februar - og allerede efter 23 dage på markedet kunne ejendomsmægleren Danbolig Greve, der har stået for salget, markere boligen solgt.

Plads til forhandling

For adressen har Beal-parret høstet 4,7 millioner kroner – og dermed var de altså parate til at give næsten 200.000 kroners rabat til de nye ejere. Huset var nemlig udbudt til salg for 4.895.000 kroner, det viser oplysninger fra Boliga.dk.

Trods afslaget kan Beal glæde sig over, at have solgt sine kvadratmeter dyrere, end han købte dem tilbage i 2016 – samme år som han hittede med Lukas Graham og dobbelt platin-tageren ”Golden”.

Dengang betalte musikeren, der har rødder i USA, 4.107.000 kroner. Priserne i Greve Kommune har da også kun haft pil op siden.

I 2016 kostede en gennemsnitlig hus-kvadratmeter i kommunen lige knap 22.000 kroner, mens udbudskvadratmeterpriserne nu er steget til godt 25.300 kroner, hvilket er de højeste priser i mere end ti år. Til sammenligning udbydes et hus på landsplan i gennemsnit for 15.113 kroner pr. kvadratmeter, eller hvad der svarer til, at et hus på 150 kvadratmeter udbydes til salg for 2,3 millioner kroner.

36-årige Brandon Beal sendte sit første album på gaden i 2006 - og har siden da produceret flere uundgåelige hits både i eget navn og med nogle af landets største popmusikere. Beals statuette-hylde tæller således både en Publikums-pris, flere Danish DeeJay Awards og Danish Music Awards blandt andet for Årets danske producer og Årets Danske Clubhit.

