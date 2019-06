De gyldne tider for udbydere af kviklån med tårnhøje renter er tilsyneladende ved at rinde ud i Danmark.

Forbrugerrådet Tænk har netop lanceret en kampagne, som skal sikre et totalt forbud mod reklamer for kviklån og indføre et renteloft på kviklån. En kampagne, som har politisk opbakning.

Både erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) og formand for Folketingets Erhvervsudvalg, Morten Bødskov (S), melder sig klar til at gribe ind overfor det voksende marked for kviklån.

»Der er mange, som står i en vanskelig situation og lader sig lokke af kviklån. Mange af de mennesker ender i store gældsfælder og betaler resten af livet,« siger Morten Bødskov:

»De her selskaber tager rockerlignende renter, og det hører ingen steder hjemme. Så det er klart, at vi skal gribe ind. Det er noget af det første, vi vil gøre efter valget.«

Også erhvervsminister Rasmus Jarlov melder sig klar til at regulere markedet for kviklån.

»Hos De Konservative er vi tilhængere af at begrænse kviklån – både i forhold til at have et loft over renterne, men også i forhold til at kigge på reglerne for markedsføring af de her produkter,« siger han:

»Jeg har svært ved at se, at de her kviklån gør meget godt. Der er tale om mennesker, som ender i en uheldig økonomisk situation, fordi de får lån, de ikke bør have.«

Morten Bødskov (S) er klar til at sætte ind overfor kviklån. Foto: Mads Claus Rasmussen

I 2018 reklamerede de ti største kviklånsselskaber i Danmark 303 gange om dagen på tværs af radio og tv-kanaler, viser en opgørelse, som Kantar Gallup har foretaget for Forbrugerrådet Tænk.

Det skete blandt andet på skærme i offentlig transport.

Forbrugerrådet Tænk kræver et totalforbud mod markedsføring af lånene. Det krav bakker man op om i Socialdemokratiet.

»Vi sidestiller det her med tobaksreklamer. Vi er klar til at forbyde dem hele vejen rundt,« siger Morten Bødskov.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov er klar til at regulere kviklånsmarkedet. Foto: Liselotte Sabroe

Rasmus Jarlov er også klar til at gribe ind overfor reklamer, men henviser til, at man endnu ikke ved, om et totalforbud kan lade sig gøre inden for de rammer, der er for markedsføring i EU.

Kviklån er for alvor kommet på dagsordenen, efter en dom i Østre Landsret slog fast, at det var helt lovligt, da et lånefirma tog 759 procent i årlig rente på et lån.

Det har også fået brancheforeningen Finans Danmark til at støtte et renteloft på kviklån. Her foreslår man en ÅOP på 50 procent.

»Det kan beskytte mod, at sårbare personer bliver gældsat mere, end de kan tåle. Vi tror på, at denne grænse rammer den rette balance, hvor vi undgår at de, der trænger til et lån, bliver udelukket fra at få det. Men samtidig får vi sat en effektiv stopper for ekstreme tilfælde,« skriver Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør i Finans Danmark, til B.T.

Socialdemokratiet bakker op om et loft, der ligger på 50 procent i årlige omkostninger, og har formuleret et program på ti punkter, der skal regulere markedet for kviklån.

I Forbrugerrådet Tænk arbejder man for et renteloft, der hedder 20 procent i årlige omkostninger.

Der er stor folkelig opbakning til at sætte ind over for markedet for kviklån.

Otte ud af 10 danksere erklærer sig enige i, at kviklånsmarkedet skal reguleres, viser en rundspørge, som Norstat har foretaget for Forbrugerrådet Tænk.