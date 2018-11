Man må sige, at danskerne har taget den amerikanske tradition Black Friday til sig, men ikke alle jubler over den store forbrugsfest.

Traditionen tro er der også i år flere virksomheder, der melder sig helt ud af rabatgildet og gør klart, at de i hvert fald IKKE gider bidrage til Black Friday.

Men det er noget hykleri.

Hvis du altså spørger politikeren Alex Vanopslagh, der er spidskandidat i Vestjylland for Liberal Alliance.

Helt specifikt tordner han mod modevirksomheden Mads Nørgaard, der tidligt fredag meldte ud, at de lukkede deres webshop i dagens anledning.

'Vi holder selv udsalg ind imellem og elsker at sælge varer - men Black Friday er disrespektfuld overfor både kunderne, varerne og naturen,' skriver Mads Nørgaard på Instagram.

Og netop den sætning udløser nærmest et grin, da Alex Vanopslagh får den oplæst.

»Haha. Jeg synes, det er mageløst. Ja, det er faktisk fantastisk sjovt. Når andre virksomheder holder udsalg på en bestemt dag, så er det moralsk forkasteligt. Det er nærmest verdens undergang, men et sted som Mads Nørgaard har jo ingen problemer med selv at holde udsalg de andre dage,« siger LA-politikeren til B.T og fortsætter:

»Det er jo dybt hyklerisk, når det er okay alle andre dage. Men der må tydeligvis være nogen, der falder for det, siden de gør det hver gang«.

Han kalder Mads Nørgaards webshop-lukning for et »klokkeklart PR-stunt«, der kun er til for at markedsføre modevirksomheden.

Men det er ikke det eneste tilfælde af en person eller virksomhed, der tager afstand fra Black Friday.

»GreenFriday«, »Buy Nothing Day« og »ANTI BLA€K FRIDAY«.

Kært barn har mange navne, når det kommer til de mange bevægelser og kampagner mod den store forbrugsfest.

Birgit Aaby, iværksætter og dommer i 'Løvens hule', er en anden af krigerne i den Black Friday-kritiske hær.

Hun kalder dagen for »helt forfærdelig« og er med i kampagnen ANTI BLA€K FRIDAY, der tager afstand fra det, som hun kalder et materialistisk samfund.

»Så køber man en dyr trøje og en iPad, og så bliver vi sejere af det. Det er jo, fordi vi tror, vi bliver lykkeligere af at købe ting. Vi er kommet ind i sådan et materialistisk samfund. Det er jo helt vanvittigt, hvad vi bruger af penge,« siger hun.

Men den holdning er ifølge Alex Vanopslagh nem at have, når man eksempelvis som Birgit Aaby er en succesfuld forretningskvinde.

Faktisk alt for nem.

»Der er en generel tendens til, at dem, der udskammer Black Friday, også er dem, der ikke mangler noget. De har fine jobs. Så det er da nemt, hvis man har den nyeste fladskærm og det rigtige mærketøj, at man så kan gøre nar af dem, der jagter et godt tilbud. Det er da det nemmeste i verden. Det er en elitær kritik,« siger han.