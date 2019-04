Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi advarer om falske mails fra forskellige danske butikker. De beder nu forbrugerne om at være opmærksomme.

Der florerer i øjeblikket falske mails fra flere danske supermarkeder og populære butikker.

Tyvene forsøger at lokke betalingsoplysninger eller loginoplysninger til sociale medier ud af forbrugerne.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi opfordrer folk til at være særligt kritiske overfor de gode tilbud i indbakken.

‼️Det vælter ind med falske mails fra forskellige danske butikker i øjeblikket. Det er forsøg på at lokke kortoplysninger eller loginoplysninger til sociale profiler fra dig.

Men så nemt narrer de ikke os, vel?#politidk #cyberscams

Har du selv modtaget disse mails/sms’er? — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) 1. april 2019

Advarslen drejer sig om falske mails fra blandt andet REMA 1000, Zalando, 7-eleven, IKEA, Postnord, McDonald's og Matas med flere.

Kunden bliver typisk tilbudt en gratis gave eller et meget billigt tilbud, som er svært at modstå.

Men det er altså uhyre vigtigt, at man ikke tager imod det, for så bliver ens betalingsoplysninger stjålet, lyder det.

Der kan også være tale om falske links til Facebook eller andre sociale medier, hvor tyvene går efter at stjæle folks loginoplysninger.

Spam-filteret er blevet bedre rustet til at opfange falske mails, men der kan stadig snige sig et par stykker ind i indbakken, siger Lars Larsen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Han opfordrer folk til at være ekstra opmærksomme.

»Tænk over tilbuddene, hvis det lyder for godt til at være sandt, så er det det nok,« siger han til B.T

Han anbefaler appen 'Mit digitale selvforsvar', som er lavet af Forbrugerrådet Tænk i samarbejde med Trygfonden.

I den kan man finde advarsler fra politi-enheder, banker samt it- og sikkerhedsfirmaer om såkaldt cybercrime.