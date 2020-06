Hele syv procent af europærere køber bevidst kopivarer - altså forfalskede produkter der skal forestille en kendt vare.

Et problem, der ifølge politiet er til at tage at føle på. Søndag er de nemlig ude at advare på Facebook mod køb af netop kopivarer.

'KØB ALDRIG KOPIVARER' skriver de i opslaget.

For det kan nemlig have alvorlige konsekvenser, hvis man køber en forfalsket vare, melder politiet.

For det første mister de virksomheder, der designer og producerer de ægte varer, rigtig mange penge.

Dernæst risikerer man som forbruger og køber af en kopivare at støtte en branche, man måske ikke ligefrem har lyst til at støtte. Nemlig organiserede kriminelle, der også kan være involveret i narkohandel, ulovlig våbenbesiddelse og menneskehandel.

Men hvad nu hvis man kommer til at købe en kopivare ved en fejl. Hvis man simpelthen ikke har været klar over, at det var en forfalskning. Så er der hjælp at hente.

På hjemmesiden til kampagnen 'Jeg vælger ægte' kan man læse, netop hvad man skal gøre, hvis man har købt en kopivare, men også hvordan man undgår det.

Det er ikke kun de store designervarer som Gucci-solbriller, Rolex-ure og Chanel-tasker, der bliver kopieret og solgt videre på markeder i udlandet.

I dag er det også elektroniske produkter, cigaretter, kosmetik, madvarer, legetøj, medicin og reservedele til biler, som sælges i butikker og over internettet.